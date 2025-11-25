বাংলামোটরে ‘সিলেকশনস’–এর শোরুম
দেশের অন্যতম শিল্পগোষ্ঠী আকিজ বশির গ্রুপের গৃহনির্মাণসামগ্রী ব্র্যান্ড ‘সিলেকশনস’-এর নতুন শোরুম চালু হয়েছে ঢাকার বাংলামোটরে। এতে থাকছে সিরামিক টাইলস, বোর্ড, ডোর, স্যানিটারিওয়্যার, বাথওয়্যার ও টেবিলওয়্যারের সম্ভার।
গতকাল সোমবার শোরুমটির উদ্বোধন করেন আকিজ বশির গ্রুপের চিফ অপারেটিং অফিসার মোহাম্মদ খোরশেদ আলম। এ সময় আরও ছিলেন ইয়াছির ট্রেড করপোরেশনের স্বত্বাধিকারী (বিজনেস অ্যাসোসিয়েট) মো. হাসান-উর-রশিদ, আকিজ সিরামিকসের মহাব্যবস্থাপক (সেলস) মোহাম্মদ আশরাফুল হক, রোসার হেড অব সেলস বিশ্বজিৎ পাল, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিসহ আকিজ বশির গ্রুপের কর্মকর্তারা।
‘সিলেক্ট ফ্রম দ্য বেস্ট’ আদর্শকে ধারণ করে ২০২২ সালের অক্টোবরে যাত্রা শুরু করে ‘সিলেকশনস’। নানাবিধ নির্মাণসামগ্রী এক ছাদের নিচে এনে গ্রাহকের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে এরই মধ্যে ঢাকার বনানী, চট্টগ্রামের আগ্রাবাদ এক্সেস রোড, সিলেটের মেন্দিবাগ ও পাঠানটুলা, সাভারের শিমুলতলা, টাঙ্গাইলের কেয়া হল রোড এবং কিশোরগঞ্জ সদরে মোট সাতটি শোরুম চালু করা হয়েছে। সেই ধারাবাহিকতায় বাংলামোটরে চালু হলো নতুন শোরুমটি।