আরেকটি হত্যা মামলায় মেননসহ চারজনকে গ্রেপ্তার দেখানো হলো

আরেকটি হত্যা মামলায় বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন, সাবেক বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজীসহ চারজনকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।
পুলিশের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আজ বুধবার ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট সাদেকুর রহমান এ আদেশ দেন।

গ্রেপ্তার দেখানো অপর দুই আসামি হলেন ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র আতিকুল ইসলাম ও সাবেক তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক।

প্রথম আলোকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন ঢাকার সিএমএম আদালতের অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) শামসুদ্দোহা।

পিপি শামসুদ্দোহা প্রথম আলোকে বলেন, বনানী থানায় দায়ের করা শাজাহান হত্যা মামলায় মেনন, দস্তগীর গাজী, পলক ও আতিকুলকে আদালতে হাজির করে গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন করে পুলিশ। শুনানি নিয়ে আদালত তাঁদের এ হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার দেখানোর আদেশ দেন।

পুলিশ ও আদালতসংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো বলছে, মেনন, দস্তগীর গাজী, পলক ও আতিকুলকে আজ সকাল সাড়ে ৯টার দিকে কারাগার থেকে আদালতে হাজির করে পুলিশ। পরে তাঁদের রাখা হয় সিএমএম আদালতের হাজতখানায়। বেলা ১১টার দিকে তাঁদের আদালতকক্ষে হাজির করা হয়।

মামলার কাগজপত্রের তথ্য বলছে, গত বছরের ১৯ জুলাই বনানী থানাধীন মহাখালী উড়ালসড়কে শাজাহানকে গুলি করে হত্যা করা হয়। এ ঘটনায় গত বছরের ১৮ ডিসেম্বর শাজাহানের মা সাজেদা খাতুন বাদী হয়ে মামলা করেন।

