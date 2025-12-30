জিয়া উদ্যানে উৎসুক জনতার ভিড়, নিরাপত্তা জোরদার

জিয়া উদ্যানে উৎসুক জনতার ভিড়, নিরাপত্তা জোরদার
সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে তাঁর স্বামী সাবেক প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের পাশে দাফন করা হবে, এমন খবর ছড়িয়ে পড়ার পর মানুষের ভিড় বেড়েছে জিয়া উদ্যানে। আজ মঙ্গলবার দুপুর থেকে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা থেকে কৌতূহলী ও আবেগাপ্লুত মানুষ সেখানে জড়ো হতে থাকেন।
বিকেলে ভিড় বাড়তে থাকলে জিয়া উদ্যান ও এর আশপাশ এলাকায় নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার করে পুলিশ ও আনসার। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের মাজার এলাকায় সতর্ক অবস্থানে দেখা গেছে। তাঁরা মাজারের ভেতরে কাউকে প্রবেশ করতে দিচ্ছেন না এবং উদ্যানের প্রবেশপথগুলোতে নজরদারি বাড়িয়েছেন।
মিরপুর থেকে আসা মোস্তফা কামাল বলেন, খালেদা জিয়ার মৃত্যুর খবর শোনার পর তাঁর মন মানছিল না। তাই তিনি এখানে এসেছেন।
তাঁর মতো আরও অনেককেই সেখানে ভিড় করতে দেখা যায়। তাঁরা জানান, খালেদা জিয়ার প্রতি ভালোবাসা থেকেই এখানে এসেছেন।
এরই মধ্যে বিকেলে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী জিয়াউর রহমানের মাজার পরিদর্শনে যান। তিনি নিরাপত্তা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করলেও সাংবাদিকদের সঙ্গে কোনো কথা বলেননি। স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার পরিদর্শনের সময় কিছু উৎসুক জনতা মাজারের ভেতরে ঢুকে পড়লে পুলিশ তাঁদের সরিয়ে দেয়।
এদিকে সন্ধ্যার পর জিয়া উদ্যান এলাকায় বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) সদস্য মোতায়েন করা হয়। বিজিবির জনসংযোগ কর্মকর্তা শরিফুল ইসলাম বলেন, ওই এলাকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ ও সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সন্ধ্যায় বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছে।
তিনি আরও বলেন, পরিস্থিতি বিবেচনায় প্রয়োজন অনুযায়ী নিরাপত্তাব্যবস্থা আরও জোরদার করা হবে।