বাংলাদেশ

মোবাইল ফোন

এনইআইআর চালুর তারিখ পেছাল সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
প্রতীকী ছবিরয়টার্স

ন্যাশনাল ইকুইপমেন্ট আইডেন্টিটি রেজিস্টার (এনইআইআর) চালুর তারিখ পরিবর্তন করেছে সরকার। দেশে অবৈধ পথে ও চোরাই মোবাইল ফোন আনা বন্ধের লক্ষ্যে আগামীকাল ১৬ ডিসেম্বর থেকে এই ব্যবস্থা চালু করা হবে বলে ঘোষণা দিয়েছিল সরকার।

আজ সোমবার বিকেলে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) জানিয়েছে, আগামী বছরের ১ জানুয়ারি থেকে এনইআইআর চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।

বিজ্ঞপ্তিতে বিটিআরসি জানায়, এনইআইআর সিস্টেম চালুর প্রেক্ষাপটে দেশের সব মুঠোফোন ব্যবসায়ীর আমদানিকৃত মুঠোফোনগুলোর মধ্যে অবিক্রীত সব মুঠোফোনের আইএমইআই (শনাক্তকরণ নম্বর) ও অন্যান্য তথ্য জমা দেওয়ার সময়সীমা ছিল ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত। তবে অনেক ব্যবসায়ী এখনো তাঁদের কাছে থাকা অবিক্রীত মুঠোফোনের তথ্য জমা দিতে পারেননি। এই পরিস্থিতিতে ব্যবসায়ীদের সুবিধার কথা বিবেচনা করে এনইআইআর সিস্টেম চালুর তারিখ ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫-এর পরিবর্তে ১ জানুয়ারি ২০২৬ নির্ধারণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, অবিক্রীত মুঠোফোনগুলোকে নেটওয়ার্কে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য তথ্য জমা দেওয়ার সময়সীমা বাড়িয়ে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত করা হয়েছে।

