যথাযোগ্য মর্যাদায় বুদ্ধিজীবী দিবস পালনের আহ্বান বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের

যথাযোগ্য মর্যাদায় বুদ্ধিজীবী দিবস পালনের আহ্বান বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের
যথাযোগ্য মর্যাদায় ১৪ ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালনের জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ। আজ শনিবার এক বিবৃতিতে সংগঠনটি এই আহ্বান জানায়।
বিবৃতিতে বলা হয়, মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বাধীনতা ও মানবতাবিরোধী মৌলবাদী চক্র জামায়াত-শিবির এ দেশের বুদ্ধিজীবীদের নির্মমভাবে হত্যা করেছিল। আজ থেকে ৫৪ বছর আগে পাকিস্তানি সামরিক জান্তা নিজেদের পরাজয় নিশ্চিত জেনে বাঙালি জাতিকে শিক্ষা, সংস্কৃতি, বুদ্ধি ও মেধার দিক দিয়ে পঙ্গু করে দিতে এ দেশে বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে। ঘৃণ্যতম রাজাকার, আলবদর, আলশামস বাহিনীসহ স্বাধীনতাবিরোধী শত্রুরা স্বাধীনতার পক্ষের বুদ্ধিজীবীদের ধরে নিয়ে রায়েরবাজার বধ্যভূমি ও মিরপুরের বধ্যভূমিতে হত্যা করে। তাই ১৪ ডিসেম্বর জাতির ইতিহাসে একটি শোকাবহ দিন। এই দিনে দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান শহীদ বুদ্ধিজীবীদের স্মরণ করা হয়। জাতি প্রতিবছর এই দিবসকে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালন করে আসছে।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের বাঙালির সংস্কৃতি এবং মুক্তিযুদ্ধের গৌরবোজ্জ্বল অর্জনসমূহ ধ্বংস করা হচ্ছে। এই কর্মকাণ্ড ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে অসাম্প্রদায়িক, সমতাভিত্তিক, যুক্তিবাদী চিন্তাচেতনা সমৃদ্ধ মুক্তচিন্তার নাগরিক হিসেবে তৈরি হতে বাধা সৃষ্টি করবে।
এই অপশক্তিকে প্রতিরোধে মহিলা পরিষদ মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী, অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল, ’৭২–এর সংবিধানে বিশ্বাসী, জাতি–ধর্ম–বর্ণনির্বিশেষে সব নাগরিকের সম-অধিকার প্রতিষ্ঠা, সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও মানবিক সংস্কৃতিসম্পন্ন বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য সচেতন দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানায়।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ সচেতন দেশবাসীকে নারীর প্রতি নারীর প্রতি সব ধরনের সহিংসতা প্রতিরোধ, নারী নির্যাতন মুক্ত পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন, দেশে আইনের শাসন নিশ্চিত, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় একটি গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক, যুক্তিবাদী, সমতাভিত্তিক, জেন্ডার সংবেদনশীল, মানবিক বাংলাদেশ গড়ার এবং যথাযোগ্য মর্যাদায় বুদ্ধিজীবী দিবস পালনের আহ্বান জানাচ্ছে।