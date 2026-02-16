বাংলাদেশ

রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে দুর্বৃত্তদের ছুরিকাঘাতে এক মাদ্রাসাছাত্র নিহত

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ছুরি

রাজধানীর যাত্রাবাড়ীর কাজলায় দুর্বৃত্তদের ছুরিকাঘাতে মো. মাহিম মিয়া (১৫) নামে এক মাদ্রাসাছাত্র নিহত হয়েছে। সে স্থানীয় একটি মাদ্রাসায় হেফজ বিভাগে পড়াশোনা করতো।

রোববার দিবাগত রাত প্রায় ১০টার দিকে কাজলা এলাকার স্কুল গলিতে এ ঘটনা ঘটে। গুরুতর আহত অবস্থায় মাহিমকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক রাত সোয়া ১১টার দিকে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক মো. ফারুক ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, নিহতের মরদেহ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে অবগত করা হয়েছে।

নিহতের বন্ধু রায়হান জানায়, রোববার দিবাগত রাতে  মাহিম কাজলা এলাকায় এক বড় ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিল। সে সময় স্কুল গলিতে ১০ থেকে ১২ জন কিশোর তাঁর পথরোধ করে এলোপাতাড়ি ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায়। পরে তাঁকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে স্বজনদের খবর দেওয়া হয়। এরপর তাঁর ভগ্নিপতি রাফিসহ স্বজনেরা মাহিমকে হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

মাহিম কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার বেতাল গ্রামের ফল ব্যবসায়ী দীন ইসলামের ছেলে। বর্তমানে সে যাত্রাবাড়ীর কাজলা এলাকায় বসবাস করতেন।

