তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা পুনর্বহাল

তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা পুনর্বহাল
তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা প্রবর্তন করে আনা সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী বাতিল করে দেওয়া রায় বাতিল ঘোষণা করেছেন দেশের সর্বোচ্চ আদালত। ওই রায়ের বিরুদ্ধে করা আপিল ও পুনর্বিবেচনার আবেদন সর্বসম্মতিতে মঞ্জুর করে আজ বৃহস্পতিবার এ রায় দেওয়া হয়। রায়ে আদালত বলছেন, আপিল বিভাগের রায়টি একাধিক ত্রুটিতে ত্রুটিপূর্ণ বলে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়েছে। এ রায় সম্পূর্ণরূপে বাতিল করা হলো। নির্দলীয় সরকার–সম্পর্কিত বিধানবলি আজকের রায়ের মাধ্যমে পুনরুজ্জীবিত ও সক্রিয় করা হলো।