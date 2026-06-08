সীমান্তবর্তী এলাকায় বিজিবির সঙ্গে আনসারও মোতায়েন হচ্ছে

সীমান্তবর্তী এলাকায় বিজিবির সঙ্গে আনসারও মোতায়েন হচ্ছে
সীমান্ত নিরাপত্তা জোরদার এবং আন্তসীমান্ত অপরাধ প্রতিরোধে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) পাশাপাশি এখন বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যরাও সীমান্তবর্তী এলাকায় দায়িত্ব পালন করছেন। আজ সোমবার বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানিয়েছে।
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী বলছে, এই উদ্যোগের মাধ্যমে সীমান্ত এলাকায় নজরদারি বাড়বে, আন্তসীমান্ত অপরাধ দমন সহজ হবে এবং স্থানীয় জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিতে একটি সমন্বিত ও টেকসই ব্যবস্থা গড়ে উঠবে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ২০২৫ সালে বিজিবির সঙ্গে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের (এমওইউ) আওতায় সীমান্তবর্তী এলাকায় আনসার-ভিডিপি সদস্যদের সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এর ফলে সীমান্ত ব্যবস্থাপনা ও নিরাপত্তা কার্যক্রম আরও সমন্বিত ও কার্যকর হয়েছে।
বর্তমানে সীমান্তবর্তী ১১টি জেলায় উপজেলা ও থানা পর্যায়ের আনসার ও ভিডিপি/টিডিপি সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে বলেও বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে। জেলাগুলো হলো চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ, জয়পুরহাট, যশোর, ঝিনাইদহ, সাতক্ষীরা, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর, সিলেট, জামালপুর ও খাগড়াছড়ি।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, যেকোনো পরিস্থিতিতে দ্রুত সাড়া দিতে এবং প্রয়োজনে অতিরিক্ত জনবল সরবরাহের লক্ষ্যে আনসার ব্যাটালিয়নের সদস্যদেরও প্রস্তুত ও সতর্ক অবস্থায় রাখা হয়েছে।