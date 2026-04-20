বাংলাদেশ

মালয়েশিয়ায় প্রতিরক্ষা প্রদর্শনী পরিদর্শন করলেন সেনাবাহিনীর প্রধান

বিশেষ প্রতিবেদক
ঢাকা
সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত ‘ডিফেন্স সার্ভিসেস এশিয়া’ (ডিএসএ) ও ‘ন্যাশনাল সিকিউরিটি এশিয়া’ (ন্যাটসেক এশিয়া-২০২৬) প্রদর্শনী পরিদর্শন করেছেন। ২০ এপ্রিল ২০২৬ছবি: আইএসপিআরের সৌজন্যে।

চার দিনের সরকারি সফরে মালয়েশিয়ায় অবস্থান করছেন সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান। তিনি কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত ‘ডিফেন্স সার্ভিসেস এশিয়া’ (ডিএসএ) ও ‘ন্যাশনাল সিকিউরিটি এশিয়া’ (ন্যাটসেক এশিয়া-২০২৬) প্রদর্শনী পরিদর্শন করেছেন। সোমবার প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী তারেক রহমানের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি এই প্রদর্শনী পরিদর্শন করেন।

আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) আজ সোমবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানিয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ডিএসএ ও ন্যাটসেক এশিয়া-২০২৬ এশিয়ার অন্যতম বৃহত্তম প্রতিরক্ষা প্রদর্শনী। এতে আধুনিক প্রতিরক্ষাব্যবস্থা, ইলেকট্রনিক যুদ্ধপ্রযুক্তি এবং অত্যাধুনিক নিরাপত্তা ও যুদ্ধসরঞ্জাম প্রদর্শিত হচ্ছে।

সফরসূচি অনুযায়ী, সেনাবাহিনীর প্রধান আগামীকাল মঙ্গলবার (২১ এপ্রিল) মালয়েশিয়ায় অনুষ্ঠেয় অষ্টম ‘পুত্রজায়া ফোরামে’ অংশ নেবেন। এই ফোরামে আসিয়ান অঞ্চলের নিরাপত্তা ও আঞ্চলিক স্থিতিশীলতায় উদীয়মান প্রযুক্তির প্রভাব এবং সমন্বিত সহযোগিতামূলক বিভিন্ন নীতি ও কৌশল নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হবে।

সফরের সময় মালয়েশিয়ার সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিদের সঙ্গে সেনাবাহিনীর প্রধানের দ্বিপক্ষীয় বৈঠকের পরিকল্পনা রয়েছে। এই সফরের মাধ্যমে দুই দেশের আঞ্চলিক সম্পর্ক ও নিরাপত্তা সহযোগিতা আরও সুদৃঢ় হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এর আগে গতকাল রোববার চার দিনের সফরে মালয়েশিয়ার উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেন সেনাপ্রধান।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
