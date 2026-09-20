বাংলাদেশ

সন্ধ্যায় সারা দিনের খবর

প্রথম আলো ডেস্ক

শুভসন্ধ্যা। আজ রোববার। রাজনীতি, জাতীয়, আন্তর্জাতিক, ক্রীড়া, বিনোদনসহ আলোচিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দিনভর প্রথম আলো অনলাইনে প্রকাশিত হয়েছে নানা খবর। এর অনেকগুলোই হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। সন্ধ্যার অবসরে চোখ বুলিয়ে নিন সারা দিন প্রথম আলো অনলাইনে প্রকাশিত আলোচিত পাঁচ খবরে:

কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করলেই বলছেন, ‘আমি কিছু জানি না’

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে মসজিদ গলির এই ভবনে আজমুল হোসেনকে নির্যাতন করে হত্যা করা হয়। গল্লামারি হল রোড, খুলনা, ২০ সেপ্টেম্বর
ছবি: সাদ্দাম হোসেন

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ব পাশের সীমানাপ্রাচীরের বাইরের রাস্তাটি হল রোড নামে পরিচিত। নগরের ইসলামনগর এলাকার এই রাস্তার পাশেই বিশ্ববিদ্যালয়ের খানজাহান আলী (খাজা হল) হলের একটি ফটক। বিপরীতে চলে গেছে সরু একটি গলি। মসজিদ গলি নামের এই গলির কয়েকটি বাড়ির পরই হালকা গোলাপি রঙের চারতলা একটি ভবন। ভবনটির পুরোটাই ছাত্রদের মেস। মেসেরই চতুর্থ তলার একটি কক্ষে থাকতেন বেসরকারি নর্থ ওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী আজমুল হোসেন। গত শুক্রবার দিবাগত রাতে চুরির অভিযোগ তুলে ওই মেসে তাঁকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়।
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এআইয়ের ভুলে চীনা জাহাজে অভিযান চালাতে যাচ্ছিল যুক্তরাষ্ট্র, আরেকটু হলেই বেধে যেত যুদ্ধ

এআই
প্রতীকী ছবি: রয়টার্স

চলতি বছরের বসন্তের ঘটনা। ইরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ চলছে। এর মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীতে একটি গোয়েন্দা প্রতিবেদন ছড়িয়ে পড়ে। তাতে বলা হয়, মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থান করা চীনের একটি জাহাজে পারমাণবিক অস্ত্র কর্মসূচির জন্য উপকরণ পরিবহন করা হচ্ছে। এরপর জাহাজটি থামিয়ে তল্লাশি চালানোর প্রস্তুতি নেয় মার্কিন সামরিক বাহিনী।
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জাফর ইকবাল, মাকসুদ কামালসহ ৫ আসামির বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি

মুহম্মদ জাফর ইকবাল ও এ এস এম মাকসুদ কামাল
ফাইল ছবি: প্রথম আলো

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের একটি মামলায় লেখক ও অধ্যাপক মুহম্মদ জাফর ইকবাল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য এ এস এম মাকসুদ কামালসহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে।
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ট্রাম্পের শুল্কের হুমকি ও রাশিয়ার তেল—দুই দিক সামলানো ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠছে ভারতের

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প (ডানে) ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি
ফাইল ছবি: এএফপি

ভারতের বিপুল পরিমাণ জ্বালানি দরকার। দেশটি কম দামে সেই জ্বালানি কিনতে চায়। একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্কও ধরে রাখতে চায় ভারত। কিন্তু জ্বালানি পণ্যের বৈশ্বিক বাজারে অস্থিরতা চলছে। তাই এ দুই দিক সামলানো ভারতের জন্য ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠেছে।
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মা হওয়ার পর ক্যাটরিনার চেহারা নিয়ে কটাক্ষ, সালমানের কড়া জবাব

সালমান ও ক্যাটরিনা। কোলাজ

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তারকাদের চেহারা, বয়স কিংবা ওজন নিয়ে কটাক্ষ এখন যেন নিয়মিত ঘটনা। বিশেষ করে সন্তান জন্মের পর অভিনেত্রীদের শরীর নিয়ে শুরু হয় নানা মন্তব্য। এবার এই প্রবণতার বিরুদ্ধে সরব হলেন সালমান খান। ‘বিগ বস ২০’-এর ‘উইকেন্ড কা ভার’ পর্বে অনলাইন ট্রলিং নিয়ে কথা বলতে গিয়ে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, সন্তান জন্মের পর কোনো নারীর ওজন বাড়লে তাঁকে কেন কটাক্ষ করা হবে?
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