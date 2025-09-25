অধ্যাপক ইউনূস নিউইয়র্কে শাহবাজ শরিফসহ আরও যাঁদের সঙ্গে বৈঠক করলেন

অধ্যাপক ইউনূস নিউইয়র্কে শাহবাজ শরিফসহ আরও যাঁদের সঙ্গে বৈঠক করলেন
অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে স্থানীয় সময় গতকাল বুধবার জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের ফাঁকে দুই নেতা এ বৈঠক করেন।
প্রধান উপদেষ্টার ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এ খবর জানানো হয়েছে। ছবিও প্রকাশ করা হয়েছে।
গতকাল সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের ফাঁকে প্রধান উপদেষ্টা কসোভোর প্রেসিডেন্ট ভজোসা ওসমানির সঙ্গেও বৈঠক করেন।
নিউইয়র্কের একটি হোটেলে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে ক্লাব দে মাদ্রিদের প্রেসিডেন্ট ও স্লোভেনিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট দানিলো তুর্ক দেখা করেন। তিনি ক্লাবটির সদস্য হতে অধ্যাপক ইউনূসকে আমন্ত্রণ জানান।
এর আগে গতকাল নিউইয়র্কের একটি হোটেলে অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি সাক্ষাৎ করেন।
গতকাল দিনের শুরুতে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের ফাঁকে অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস ফিনল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার স্টাবের সঙ্গেও বৈঠক করেন।
জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিতে প্রধান উপদেষ্টা এখন নিউইয়র্ক সফর করছেন।