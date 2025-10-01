মস্কোতে মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড পেলেন প্রথম আলার সাংবাদিক মহিউদ্দিন
পারমাণবিক প্রযুক্তি নিয়ে সাংবাদিকতার জন্য রাশিয়ার মস্কোতে পুরস্কার পেয়েছেন ১২টি দেশের ২১ জন সাংবাদিক। এর মধ্যে বাংলাদেশ থেকে পুরস্কার পেয়েছেন প্রথম আলোর জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক মো. মহিউদ্দিন। প্রতিবছর বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে বাছাই করে কয়েকজনকে এ পুরস্কার দেয় রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় পারমাণবিক শক্তি করপোরেশন রোসাটম।
রাশিয়ার পরমাণুশিল্পের ৮০ বছর পূর্তিতে ২৫ থেকে ২৮ সেপ্টেম্বর মস্কোতে অনুষ্ঠিত হয়েছে বিশ্ব পারমাণবিক সপ্তাহ। এতে ১১৮টি দেশের ২০ হাজারের বেশি প্রতিনিধি অংশ নেন।
২৬ সেপ্টেম্বর রাতে এক অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। পারমাণবিক শক্তি নিয়ে বস্তুনিষ্ঠ ও বিশ্লেষণধর্মী সাংবাদিকতার ওপর ভিত্তি করে পুরস্কারের জন্য তাঁদের মনোনীত করে রোসাটম।
বাংলাদেশ ছাড়াও এবার পুরস্কার পেয়েছেন রাশিয়া, হাঙ্গেরি, বেলারুশ, দক্ষিণ আফ্রিকা, তুরস্ক, কাজাখস্তান, ঘানা, তানজানিয়া, উজবেকিস্তান, আর্মেনিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার সাংবাদিকেরা।
সাংবাদিকদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন রোসাটমের কমিউনিকেশন বিভাগের উপপরিচালক কন্সতান্তিন রুডার ও কমিউনিকেশন অব রোসাটম ইন্টারন্যাশনাল নেটওয়ার্কের উপমহাপরিচালক আলেকজান্দ্রা ইয়ুসতুস।