লন্ডনে বাংলাদেশের নতুন হাইকমিশনার আব্দুল মুহিত
নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সাবেক স্থায়ী প্রতিনিধি মোহাম্মদ আব্দুল মুহিতকে যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশের নতুন হাইকমিশনার পদে নিয়োগ দিয়েছে সরকার।
সাবেক এই কূটনীতিক ফরেন সার্ভিস একাডেমির রেক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন।
দুই বছরের চুক্তিতে আব্দুল মুহিতকে লন্ডনে বাংলাদেশের হাইকমিশনার হিসেবে নিয়োগ দিয়ে গতকাল সোমবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় প্রজ্ঞাপন জারি করে।
আব্দুল মুহিত বিসিএস (পররাস্ট্র ক্যাডার) ১১তম ব্যাচের কর্মকর্তা। তিনি নিউইয়র্কের আগে অস্ট্রিয়ায় বাংলাদেশের রাস্ট্রদূতসহ জাতিসংঘ ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধির দায়িত্ব পালন করেছেন। রাস্ট্রদূত হিসেবে তাঁর প্রথম নিয়োগ ছিল ডেনমার্কে।
পেশাদার কূটনীতিক হিসেবে দায়িত্বপালনের সময় আব্দুল মুহিত পররাস্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন পদে কাজ করেছেন। তিনি বাংলাদেশের যুক্তরাস্ট্র, ইতালি, কাতার ও কুয়েত মিশনে কাজ করেছেন।
আব্দুল মুহিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন।
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় গতকাল জারি করা প্রজ্ঞাপনে আব্দুল মুহিতকে গ্রেড-১ মর্যাদায় দুই বছরের চুক্তিতে নিয়োগ দিয়েছে। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, আব্দুল মুহিতের ভোগ না করা অবসরোত্তর ছুটি ও এ-সংক্রান্ত সুবিধা স্থগিত এবং অন্য কোনো পেশা, ব্যবসা কিংবা সরকারি–আধা সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের সঙ্গে কর্মসম্পর্ক পরিত্যাগের শর্তে তাঁকে এ পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। যোগদানের তারিখ থেকে এই নিয়োগ কার্যকর হবে। নিয়োগের অন্যান্য শর্ত চুক্তিপত্র দিয়ে নির্ধারণ করা হবে।