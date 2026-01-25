বাংলাদেশ

স্থপতিদের ভিন্ন ভাবনা নিয়ে শুরু হলো স্থাপত্যকর্মের প্রদর্শনী ‘প্যারালালস’

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
‘প্যারালালস’ প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী স্থপতি ও আয়োজকেরা। তেজগাঁও, ঢাকা। ২৪ জানুয়ারি ২০২৬ছবি: প্রথম আলো

দেশের আটটি স্থাপত্য প্রতিষ্ঠানের স্বতন্ত্র স্থাপত্যকর্ম ও ভাবনা নিয়ে শুরু হলো বিশেষ প্রদর্শনী ‘প্যারালালস’। আজ শনিবার রাজধানীর তেজগাঁওয়ের আলোকিতে শুরু হওয়া এ প্রদর্শনী চলবে ২৯ জানুয়ারি পর্যন্ত।

আজ বিকেলে প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন স্থপতি ও অধ্যাপক সামসুল ওয়ারেস। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সূচনা বক্তব্য দেন প্রদর্শনীর কিউরেটর মাহমুদুল আনোয়ার রিয়াদ।
উদ্বোধনের পর অতিথিরা প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন। পরে আলোচনা ও বইয়ের মোড়ক উন্মোচনপর্ব অনুষ্ঠিত হয়।

প্রদর্শনীতে অংশ নেওয়া আটটি প্রতিষ্ঠান হলো জুবায়ের হাসান আর্কিটেক্টস, কাজী ফিদা ইসলাম, ফর্ম.থ্রি আর্কিটেক্টস, গ্রুপ অব আর্কিটেক্টস অ্যান্ড থিঙ্কার্স, সাইকা ইকবাল মেঘনা ও শুভ্র শোভন চৌধুরী, কিউবেনসাইড, দেহ্সার ওয়ার্কস এবং রুফলাইনার্স স্টুডিও অব আর্কিটেকচার।

আলোচনাপর্বে সমাপনী বক্তব্যে অধ্যাপক সামসুল ওয়ারেস অংশগ্রহণকারী স্থপতিদের চিন্তার স্বাতন্ত্র্যের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, ‘এখানে যে আটজন (দল), তারা একই কথা বলে না। তারা আটজন আট কথা বলে। কিন্তু তারা বিচ্যুত হয় না, একসঙ্গে থাকে।’ কোনো কিছুই স্থাপত্যের বাইরে নয় উল্লেখ করে তিনি বলেন, গণতন্ত্রতকে সমুন্নত (আপহোল্ড) করাও স্থাপত্যের কাজ।

অধ্যাপক সামসুল ওয়ারেস বলেন, ‘অরাজনৈতিক কিছু হয় না। আজকে যে আটটা কাজ দেখলাম, এটা কিন্তু অরাজনৈতিক নয়।…আমরা যা–ই করি, যে ডিজাইনটাই করি, আমরা মনে করছি যে ডিজাইনটা সমাজের জন্য ভালো। যখন একটা কাজ করছি আর ভাবছি, সোসাইটি এই কাজের মাধ্যমে উপকৃত হবে, তখনই আমরা রাজনৈতিক হচ্ছি আর অরাজনৈতিক থাকছি না।’

‘প্যারালালস’ প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন স্থপতি ও অধ্যাপক সামসুল ওয়ারেস। ২৪ জানুয়ারি ২০২৬
ছবি: প্রথম আলো

‘আ রুম উইদাউট ওয়ালস’ শিরোনামের একটি কাজ নিয়ে প্রদর্শনীতে অংশ নিয়েছেন স্থপতি জুবায়ের হাসান। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমরা শৈল্পিক মন নিয়ে তো সব জায়গায় কাজ করতে পারি না। সেখান থেকেই ভাবনা, আমরা কি এমন একটা প্রদর্শনী করতে পারি, যেখানে আমাদের শিল্পমানসিকতার চর্চা করা যাবে, স্থাপত্যকে আরও একটু বোঝার চেষ্টা করা যাবে...সেই ধারণা গুছিয়েই এই আয়োজন।’

অনুষ্ঠানে ‘স্থাপত্য ও রাজনীতি’র সম্পর্ক নিয়ে বক্তব্য দেন অ্যারিজোনা স্টেট ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ফারহান মিরাজুল করিম। এ ছাড়া বক্তব্য দেন কিউরেটর মাহমুদুল আনোয়ার রিয়াদ ও মোহাম্মদ ইমরান হোসেন।

প্রদর্শনীতে রাখা একটি মডেল স্থাপনার শৈল্পিকতা সম্পর্কে দর্শকদের ধারণা দিচ্ছেন একজন স্থপতি। ২৪ জানুয়ারি ২০২৬
ছবি: প্রথম আলো

আলোচনা শেষে ‘প্যারালালস’ নামের একটি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করা হয়। অংশগ্রহণকারী স্থপতিদের সঙ্গে নিয়ে বইটির মোড়ক উন্মোচন করেন অধ্যাপক সামসুল ওয়ারেস।

প্রদর্শনীটি প্রতিদিন বেলা ১১টা থেকে রাত সাড়ে ৮টা পর্যন্ত সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে। প্রদর্শনী চলাকালে দেশের খ্যাতনামা স্থপতি, চিন্তক, শিক্ষার্থী ও পেশাজীবীদের অংশগ্রহণে একাধিক উন্মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে।

