সকালেই পড়ুন আলোচিত ৫ খবর

প্রথম আলো ডেস্ক

শুভ সকাল। আজ ১৬ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার। গতকাল বুধবার প্রথম আলোর অনেক আলোচিত সংবাদ হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই আজ দিনের শুরুতেই পড়তে পারেন দেশ-বিদেশের আলোচিত পাঁচ খবর ও বিশ্লেষণ।

জুলাই সনদ নিয়ে নতুন সংকট

৬টি সংস্কার কমিশনের ৮৪টি সংস্কার প্রস্তাব নিয়ে তৈরি হচ্ছে জুলাই জাতীয় সনদ। শুক্রবার এই সনদ সই হওয়ার কথা। মঙ্গলবার রাতে সনদের চূড়ান্ত অনুলিপি দলগুলোর কাছে পাঠানো হয়। কিন্তু সনদ বাস্তবায়নের উপায় নিয়ে এখনো ঐকমত্য হয়নি। এ বিষয়ে কমিশন আলাদা সুপারিশ দেওয়ার কথা। কিন্তু সেটা এখনো চূড়ান্ত হয়নি। বিস্তারিত পড়ুন...

বিকাশ, নগদ, রকেটে একে অপরকে টাকা পাঠাতে খরচ কত হবে

বাংলাদেশে ডিজিটাল লেনদেনব্যবস্থায় নতুন সুবিধা চালু হতে যাচ্ছে আগামী নভেম্বর মাসে। মোবাইলে আর্থিক সেবাদাতা (এমএফএস) প্রতিষ্ঠানগুলো, অর্থাৎ বিকাশ, নগদ, রকেট, উপায়, এম ক্যাশ, ট্যাপ হিসাবধারীরা একে অপরকে টাকা পাঠাতে পারবেন। এতে এক হাজার টাকা পাঠাতে খরচ হবে সর্বোচ্চ সাড়ে আট টাকা। বিস্তারিত পড়ুন...

আন্দোলনরত এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের দাবি নিয়ে কী ভাবছে সরকার, দাবি পূরণে কত টাকা দরকার

তিন দফা দাবিতে শাহবাগ মোড় অবরোধ করেন বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীরা। ঢাকা। ১৫ অক্টোবর
মূল বেতনের ২০ শতাংশ (ন্যূনতম ৩ হাজার টাকা) বাড়িভাড়াসহ তিন দফা দাবিতে টানা চার দিন ধরে রাস্তায় আন্দোলন করছেন বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীরা। কখনো জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনের রাস্তায়, কখনো কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে বা হাইকোর্টের সামনের সড়কে কর্মসূচি পালন করছেন। সর্বশেষ আজ দুপুরের পর দাবি পূরণ করে প্রজ্ঞাপন জারির দাবিতে রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ শাহবাগ মোড় অবরোধ করেন তাঁরা। বিস্তারিত পড়ুন...

মিরাজরা ভাবছেন কীভাবে পরের সিরিজে ভালো করা যায়

হারের ব্যাখ্যা দিয়েছেন মেহেদী হাসান মিরাজ
টানা তিন ম্যাচ হেরে ধবলধোলাই। আফগানিস্তানের বিপক্ষে ওয়ানডে সংস্করণে এমন অভিজ্ঞতা ছিল না বাংলাদেশে। এশিয়া কাপ আর আফগানিস্তান সিরিজ মিলিয়ে প্রায় দেড় মাসের সংযুক্ত আরব আমিরাত সফর থেকে বাংলাদেশকে ফিরতে হচ্ছে এমন হতাশাকে সঙ্গী করে। বিস্তারিত পড়ুন...

তালেবানকে এত খাতির করছে কেন ভারত, তবে কি স্বীকৃতি দিচ্ছে

ভারতের উত্তর প্রদেশের দেওবন্দে দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসায় তালেবানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকি। ১১ অক্টোবর ২০২৫
আফগানিস্তান থেকে ২০২১ সালের আগস্টে বিশৃঙ্খলভাবে যুক্তরাষ্ট্রের সেনা প্রত্যাহারের সময় তালেবান যখন আবার ক্ষমতায় ফেরে, সে সময় পশ্চিমা–সমর্থিত কাবুল সরকার হুড়মুড় করে ধসে পড়ে। তখন ভারত বাধ্য হয়ে তার দূতাবাস দ্রুত বন্ধ করে কূটনীতিক ও নাগরিকদের সরিয়ে নেয়। বিস্তারিত পড়ুন...

