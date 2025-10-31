সারদা পুলিশ একাডেমিতে নেই ডিআইজি এহসানউল্লাহ
পুলিশের উপমহাপরিদর্শক (ডিআইজি) এহসানউল্লাহকে বুধবার সকাল থেকে তাঁর কর্মস্থল রাজশাহীর সারদায় বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমিতে পাওয়া যাচ্ছে না।
পুলিশ সূত্র জানায়, মানবতাবিরোধী অপরাধের একটি মামলায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের একটি প্রতিনিধিদল রাজশাহী জেলা পুলিশের সহায়তায় বৃহস্পতিবার সকালে সরদা পুলিশ একাডেমিতে কর্মরত ডিআইজি এহসানউল্লাহকে আটক করতে যায়। একপর্যায়ে পুলিশ কর্মকর্তা এহসানউল্লাহ বিষয়টি জানতে পেরে সেখান থেকে সরে যান।
এ ব্যাপারে জানতে বৃহস্পতিবার রাতে সরদা পুলিশ একাডেমির অধ্যক্ষ অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক তৌফিক মাহবুব চৌধুরীর মুঠোফোনে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। পরে খুদে বার্তা পাঠিয়ে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু তিনি কোনো সাড়া দেননি।
রাতে পুলিশ সদর দপ্তরের মুখপাত্র ও সহকারী মহাপরিদর্শক (এআইজি) এ এইচ এম শাহাদাত হোসাইন প্রথম আলোকে বলেন, ডিআইজি এহসানউল্লাহ সারদা একাডেমিতে তাঁর কর্মস্থলে অনুপস্থিত আছেন।