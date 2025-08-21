বাংলাদেশ

১৪৬ কোটি টাকার কর ফাঁকি, এনবিআরের ৩ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলার অনুমোদন দুদকের

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) ভবনফাইল ছবি

নথি গায়েব করে ১৪৬ কোটি টাকার কর ফাঁকির অভিযোগে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) তিন কর কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা করার অনুমোদন দিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

আজ বৃহস্পতিবার কমিশনের সভায় এ মামলা করার অনুমোদন দেওয়া হয়। দুদকের উপপরিচালক মো. আকতারুল ইসলাম এ তথ্য জানিয়ে বলেন, শিগগির দুদকের সহকারী পরিচালক মিনহাজ বিন ইসলাম মামলাটি করবেন।

এই মামলায় ঢাকা কর অঞ্চল-৫–এর কর কমিশনার আবু সাঈদ মো. মুস্তাক, অতিরিক্ত কর কমিশনার গোলাম কবির ও উপকর কমিশনার লিংকন রায়কে আসামি করা হবে।

দুদক সূত্রে জানা গেছে, আসামিদের বিরুদ্ধে দুটি মামলা করা হতে পারে।

এর আগে গত ১০ জুলাই দুদকের এনফোর্সমেন্ট ইউনিট ঢাকার কর অঞ্চল-৫, সার্কেল-৯০ (কোম্পানি)-এর অফিসে অভিযান চালায়। অভিযোগ ছিল, এক করদাতা প্রতিষ্ঠানের আয়কর নথি গায়েব করে সরকারের ১৪৬ কোটি ৫৭ লাখ টাকার রাজস্ব ক্ষতি করা হয়েছে।

আরও পড়ুন

আন্দোলন থামলেও এনবিআরের রাজস্ব আদায়ে গতি ফেরেনি

অভিযানকালে দেখা যায়, ওই প্রতিষ্ঠানের ২০২০-২১ ও ২০২১-২২ করবর্ষে নির্ধারিত আয়কর যথাক্রমে ৭২ কোটি ৯৬ লাখ টাকা ও ৭৩ কোটি ৬১ লাখ টাকা—মোট ১৪৬ কোটি ৫৭ লাখ টাকা। কিন্তু পরবর্তী সময়ে মামলাগুলো জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নিরীক্ষায় নির্বাচিত হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা নথির ভিত্তিতে কর দাবি নির্ধারণ করেন যথাক্রমে শূন্য টাকা ও ১ হাজার ২৯৯ টাকা। দুদকের কাছে এটি অস্বাভাবিক ও উদ্দেশ্যমূলক মনে হয়।

অভিযান চলাকালে ১৪৬ কোটি টাকার কম কর নির্ধারণী আদেশের মূল ফাইলগুলোও খুঁজে পাওয়া যায়নি। দুদক মনে করছে, এগুলো উদ্দেশ্যমূলকভাবে গায়েব করা হয়েছে।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
বাংলাদেশ থেকে আরও পড়ুন