ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

খালেদা জিয়ার সুস্থতা চেয়ে সাদা দলের শিক্ষকদের দোয়া মাহফিল

বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। ২৯ নভেম্বরছবি: প্রথম আলো

বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনা করে দোয়া মাহফিল করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএনপিপন্থী শিক্ষকদের সংগঠন সাদা দল। আজ শনিবার বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদে এ আয়োজন করা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সাদা দলের আহ্বায়ক অধ্যাপক মোর্শেদ হাসান খানের সভাপ‌তি‌ত্বে আয়োজিত দোয়া মাহফিলে উপ‌স্থিত ছি‌লেন বিশ্ববিদ‌্যাল‌য়ের উপাচার্য অধ্যাপক নিয়াজ আহমেদ খান, সহ–উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক মামুন আহমেদ, সাদা দ‌লের যুগ্ম আহ্বায়ক অধ্যাপক আবদুস সালাম এবং অধ্যাপক আবুল কালাম সরকার, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ–উপাচার্য অধ্যাপক মো. লুৎফর রহমান, আইবিএর অধ্যাপক মহিউদ্দিন, কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান, প্রক্টর সাইফুদ্দীন আহমেদসহ বিশ্ববিদ‌্যাল‌য়ের শিক্ষক-‌শিক্ষার্থীরা। শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরাও ছিলেন। দোয়া প‌রিচালনা ক‌রেন মসজিদের খতিব মাওলানা মুফতি নাজির আহমদ।

বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ফুসফুসে সংক্রমণ থেকে শ্বাসকষ্ট নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। এরপর দেখা দেয় নিউমোনিয়া। এর সঙ্গে রয়েছে কিডনি, লিভার, আর্থ্রাইটিস ও ডায়াবেটিসের পুরোনো সমস্যা। ফলে পরিস্থিতি এমন—একটি রোগের চিকিৎসা দিতে গেলে আরেকটির ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ছে।

এমন পরিস্থিতিতে খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থাকে ‘অত্যন্ত সংকটময়’ বলে উল্লেখ করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

২৩ নভেম্বর রোববার রাতে তাঁকে জরুরি ভিত্তিতে হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ফুসফুসে ‘সংক্রমণ’ ধরা পড়ায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

শনিবার বিকেল পাঁচটায় রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে দলের পক্ষ থেকে সংবাদ সম্মেলন করা হয়। সেখানে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের উপদেষ্টা মাহদী আমিন বলেন, খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থার সামান্য উন্নতি হলেই তাঁকে লন্ডনে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা আছে পরিবারের। এয়ার অ্যাম্বুলেন্সের জন্য কাতার দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে।

এরই মধ্যে খালেদা জিয়ার দ্রুত আরোগ্য কামনা করে দেশবাসীর কাছে দোয়া চেয়েছেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন ও অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। আজ খালেদা জিয়ার দ্রুত আরোগ্য কামনায় উপদেষ্টা পরিষদের সভায় দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এ ছাড়া বিএনপির শীর্ষ এই নেতার সুস্থতা কামনা করে দুটি ফুলের তোড়া পাঠিয়েছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী, উপপ্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

