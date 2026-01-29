হানিফের মামলায় আবার ‘ক্যামেরা ট্রায়ালের’ মাধ্যমে জবানবন্দি গ্রহণ

হানিফের মামলায় আবার ‘ক্যামেরা ট্রায়ালের’ মাধ্যমে জবানবন্দি গ্রহণ
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব উল আলম হানিফসহ চার আসামির বিরুদ্ধে করা একটি মামলায় আবারও সাক্ষীর জবানবন্দি ক্যামেরা ট্রায়ালের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২-এ এই মামলার ৬ নম্বর সাক্ষীর জবানবন্দি গ্রহণ করা হয়। এর আগে এ মামলার প্রথম সাক্ষীর জবানবন্দিও ক্যামেরা ট্রায়ালের মাধ্যমে নেওয়া হয়েছিল।
এই সাক্ষীর নিরাপত্তার স্বার্থে ‘ক্যামেরা ট্রায়ালের’ মাধ্যমে জবানবন্দি গ্রহণ করা হয়, যাতে তাঁর পরিচয় প্রকাশ না পায়। ক্যামেরা ট্রায়ালের সময় গণমাধ্যমকর্মীসহ বাইরের কাউকে থাকতে দেওয়া হয় না।
হানিফ ছাড়াও এ মামলার অন্য আসামিরা হলেন কুষ্টিয়া জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান সদর উদ্দিন খান, কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আসগর আলী ও কুষ্টিয়া পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান।
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় কুষ্টিয়া শহরে ছয়জনকে হত্যাসহ এই আসামিদের বিরুদ্ধে তিনটি অভিযোগ আনা হয়েছে এ মামলায়।