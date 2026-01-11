গণভোট ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের পথরেখা নির্ধারণ করবে: আলী রীয়াজ

গণভোট ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের পথরেখা নির্ধারণ করবে: আলী রীয়াজ
প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী অধ্যাপক আলী রিয়াজ বলেছেন, ‘গণভোট হচ্ছে ভবিষ্যতের বাংলাদেশ কেমন হবে, তার পথরেখা নির্ধারণের একটি প্রক্রিয়া। আসুন, সকলে মিলে এই সুযোগ গ্রহণ করি। জুলাই শহীদ পরিবারের সদস্যরা, গুমের শিকার পরিবারের সদস্যরা আমাদের এই দায়িত্ব দিয়েছেন, তাই আসুন আমরা তাঁদের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন করি। সকলে মিলে একটি সুন্দর বাংলাদেশ গড়ে তুলি।’
আজ রোববার দুপুরে বরিশাল নগরের বেলস পার্কে গণভোট প্রচারে বিভাগীয় ইমাম সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে আলী রীয়াজ এ কথা বলেন।
বরিশালের বিভাগীয় কমিশনার মো. মাহফুজুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে আরও বক্তব্য দেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মনির হায়দার, ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. কামাল উদ্দিন, বরিশাল রেঞ্জের ডিআইজি মো. মনজুর মোরশেদ আলম, বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশের কমিশনার মো. শফিকুল ইসলাম ও ইমাম সমিতির সভাপতি আবদুল হাই নিজামী।
অধ্যাপক আলী রিয়াজ বলেন, ‘গত ১৬ বছরে দেশ যে ভয়াবহ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গেছে, তা আমাদের শিক্ষা দিয়েছে যে ব্যবস্থার পরিবর্তন ছাড়া দেশ চলতে পারে না। এই সুযোগ হঠাৎ করে আসেনি; দেশের তরুণেরা প্রাণপণ লড়াই করে এই সম্ভাবনা তৈরি করেছে। আগে প্রধানমন্ত্রী কত দিন ক্ষমতায় থাকবেন, সে বিষয়ে কার্যত কোনো সীমা ছিল না। নতুন ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী দুবারের বেশি থাকতে পারবেন না—এমন বিধান রাখা হয়েছে।’
এ সময় গণভোটের প্রসঙ্গ টেনে আলী রীয়াজ আরও বলেন, দেশের প্রায় ১৩ কোটি ভোটারের মধ্যে ৫ কোটির বয়স ৩৫ বছরের নিচে। তরুণদের অনেকের মধ্যেই প্রশ্ন রয়েছে—গণভোট আসলে কী। অন্যান্য নির্বাচনে যেমন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে ভোট দেওয়া হয়, গণভোট তেমন নয়। গণভোট হচ্ছে ভবিষ্যতের বাংলাদেশ কেমন হবে, তার পথরেখা নির্ধারণের একটি প্রক্রিয়া। গণভোটের মাধ্যমে জনগণ রাষ্ট্রের কাঠামো ও শাসনব্যবস্থার বিষয়ে সরাসরি মত দেওয়ার সুযোগ পান, যা গণতন্ত্রকে আরও শক্তিশালী করে।
সম্মেলনে বক্তারা বলেন, জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ ব্যক্তিকে ভোট দেবেন, আর গণভোটের মাধ্যমে হবে ব্যবস্থার পরিবর্তন। আগামীর বাংলাদেশ কীভাবে চলবে, কোন পথে চলবে, তারই দিকনির্দেশনা নির্ধারিত হবে গণভোটের মাধ্যমে। এ কারণে গণভোটকে দেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ। তাঁরা বলেন, গণভোটে ‘হ্যাঁ’ সূচকে ভোট দিয়ে নাগরিকদের ইমানি দায়িত্ব পালন করা উচিত।