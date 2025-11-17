এই সরকার ইতিহাসে বিশ্বাসঘাতক হিসেবেই চিহ্নিত থাকবে: বন্দরের চুক্তি নিয়ে আনু মুহাম্মদ

এই সরকার ইতিহাসে বিশ্বাসঘাতক হিসেবেই চিহ্নিত থাকবে: বন্দরের চুক্তি নিয়ে আনু মুহাম্মদ
চট্টগ্রাম বন্দরের দুটি টার্মিনাল পরিচালনায় বিদেশি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি হয়েছে। অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে এই চুক্তি করেছে সরকার। বন্দরের টার্মিনাল পরিচালনা অন্তর্বর্তী সরকারের চুক্তির এখতিয়ার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ। গোপনীয়তা, অস্বচ্ছতা আর মাত্রাতিরিক্ত তাড়াহুড়ার মধ্য দিয়ে এই চুক্তি হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সাবেক এই অধ্যাপক। আজ সোমবার তিনি তাঁর ফেসবুক পেজে একটি পোস্টে এ নিয়ে লিখেছেন:
‘গোপনীয়তা, অস্বচ্ছতা আর মাত্রাতিরিক্ত তাড়াহুড়ার মধ্য দিয়ে এই সরকার বিদেশি কোম্পানি আর তাদের দেশি হিটম্যানদের স্বার্থে চট্টগ্রাম বন্দর নিয়ে যেভাবে চুক্তি করছে, তাতে ইতিহাসে এরা বিশ্বাসঘাতক হিসেবেই চিহ্নিত থাকবে। আর যেসব রাজনৈতিক দল দিনরাত সরকারের সঙ্গে দেনদরবার, হাসিঠাট্টা আর ফটোসেশনে সময় দিয়েছে কিন্তু এসব জাতীয় স্বার্থবিরোধী চুক্তি ও তার অস্বচ্ছ প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে টুঁ শব্দ করেনি, তাদেরকেও এই বিশ্বাসঘাতকতার দায় বহন করতে হবে।’