পোস্টাল ভোট বিডি অ্যাপের উদ্বোধন ১৮ নভেম্বর
প্রবাসী ভোটারদের পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিতে নিবন্ধনের জন্য ১৮ নভেম্বর ‘পোস্টাল ভোট বিডি’ অ্যাপের উদ্বোধন করবে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এ ছাড়া সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণবিধিমালা চূড়ান্ত হলে দলগুলোর সঙ্গে সংলাপের সময়সূচি নির্ধারণ করা হবে।
আজ রোববার বিকেলে নির্বাচন ভবনে ইসি সচিব আখতার আহমেদ সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান।
এর আগে ইসি জানিয়েছিল, ১৬ নভেম্বর এই অ্যাপের উদ্বোধন করা হবে। ইসি সচিব বলেন, ১৬ নভেম্বর রোববার। এদিন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সপ্তাহিক ছুটি থাকে। তা ছাড়া ভোটার তালিকা চূড়ান্ত করা হবে ১৮ নভেম্বর। এ দুটি বিষয় বিবেচনা করে ‘পোস্টাল ভোট বিডি’ অ্যাপ উদ্বোধনের তারিখ পরিবর্তন করা হয়েছে।
এবার প্রবাসী বাংলাদেশি ভোটারদের পোস্টাল ব্যালটে ভোট দেওয়ার সুযোগ দিচ্ছে ইসি। এ ছাড়া ভোটের দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তা এবং আইনি হেফাজতে থাকা ব্যক্তিরাও পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিতে পারবেন। এ জন্য ভোটারদের আগে এই অ্যাপে গিয়ে নিবন্ধন করতে হবে। অ্যাপটি উদ্বোধন করার পর থেকেই প্রবাসী ভোটাররা নিবন্ধন করতে পারবেন বলে জানিয়েছেন ইসির কর্মকর্তারা।
রাজনৈতিক দল হিসেবে নিবন্ধন না পেয়ে নিবন্ধনের দাবিতে নির্বাচন ভবনের সামনে কয়েক দিন ধরে অনশন করছেন আমজনতা দলের সদস্যসচিব তারেক রহমান। এ বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ইসি সচিব বলেন, আইনগতভাবে ইসির দিক থেকে যতটুকু বলা প্রয়োজন, তা ইসি চিঠির মাধ্যমে দলটিকে জানিয়েছে।
ইসি সচিব বলেন, এখন তারা (আমজনতা দল) চাইলে আপিল করতে পারে। তাদের যেসব ঘাটতি আছে, সেগুলো পূরণ করতে পারে। তাঁর অনুরোধ, যেন এই অনশন ভঙ্গ করে আইনগত প্রক্রিয়ায় বিষয়টি সমাধানের পথে নিয়ে যাওয়া হয়।