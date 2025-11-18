নাসা গ্রুপের কর্ণধার নজরুলের সম্পদ জব্দ ও ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের আদেশ
নাসা গ্রুপের চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম মজুমদারের রাজধানীর পূর্বাচলের জলসিঁড়ি আবাসিক প্রকল্পের ১৬২ কাঠার প্লটসহ ৫৩ দলিলের জমি জব্দ ও তিনটি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের আদেশ দিয়েছেন ঢাকার একটি আদালত।
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ সাব্বির ফয়েজ আজ মঙ্গলবার এই আদেশ দেন।
সংশ্লিষ্ট আদালতের বেঞ্চ সহকারী মো. রিয়াজ হোসেন বলেন, জব্দ সম্পদের মধ্যে রাজধানীর তেজগাঁও এলাকার ১৬ দলিল, বাড্ডার ৩০ দলিল ও জলসিঁড়ি আবাসিক প্রকল্পের ৭ দলিলের ১৬২ কাঠা সম্পদ জব্দ করা হয়েছে; যার আনুমানিক মূল্য ধরা হয়েছে ১৮০ কোটি ৩৭ লাখ ৮৮ হাজার টাকা। এ ছাড়া তিনটি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের আদেশ দিয়েছেন আদালত। এসব হিসাবে ২ কোটি ২ লাখ ৩৮৪ টাকা আছে।
দুদকের পক্ষে তদন্তকারী কর্মকর্তা শাহজাহান মিরাজ সম্পদ জব্দ ও ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ চেয়ে আবেদন করেন।
আবেদনে বলা হয়েছে, নাসা গ্রুপের চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম মজুমদার ক্ষমতার অপব্যবহার করে ঘুষ ও দুর্নীতির মাধ্যমে ৭৮১ কোটি ১ লাখ ২২ হাজার ৯৫৪ টাকা অর্জন করেছেন। এসব সম্পদ জ্ঞাত আয়ের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ। এ কারণে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে।
তদন্তের সময় বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা গেছে, আসামি স্থাবর–অস্থাবর সম্পদ বিক্রি ও স্থানান্তর করার চেষ্টা করছেন। মামলা নিষ্পত্তির আগে আসামির অবৈধ সম্পত্তি হস্তান্তর, স্থানান্তর ও বিক্রি হয়ে গেলে রাষ্ট্রের ক্ষতি হবে। সে জন্য মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০২–এর ১৪ ধারা ও দুর্নীতি দমন কমিশন বিধিমালা, ২০০৭–এর বিধি ১৮–এর বিধান অনুযায়ী তাঁর সম্পদ জব্দ ও ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ করা প্রয়োজন।
গত বছরের ১ অক্টোবর নজরুল ইসলাম মজুমদারকে রাজধানীর গুলশান এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। এর পর থেকে জুলাই আন্দোলন ও দুদকের মামলায় তিনি কারাগারে।