মার্কিন মেজর জেনারেলের ছয় দিনের বাংলাদেশ সফর

চিকিৎসা সহযোগিতা
মার্কিন মেজর জেনারেলের ছয় দিনের বাংলাদেশ সফর
বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সঙ্গে চিকিৎসা সহযোগিতা জোরদারের লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রের আর্মি প্যাসিফিকের (ইউএসএআরপিএসি) ১৮তম থিয়েটার মেডিক্যাল কমান্ডের কমান্ডিং জেনারেল মেজর জেনারেল ই ড্যারিন কক্স ১৮ জানুয়ারি থেকে ছয় দিন বাংলাদেশ সফর করেছেন। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মেডিক্যাল ফোর্সের সঙ্গে চিকিৎসা খাতে অংশীদারত্ব সুসংহত করাই ১৮ থেকে ২২ জানুয়ারি তাঁর এই সফরের লক্ষ্য।
আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে ঢাকায় যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের মুখপাত্র পূর্ণিমা রাই এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানান।
যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের মুখপাত্র বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের ইন্দো-প্যাসিফিক কমান্ড (আইএনডিওপিএসিওএম) এবং ইউএস আর্মি প্যাসিফিকের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং অংশীদারদের সক্ষমতা উন্নয়নের যে লক্ষ্য রয়েছে, তার অংশ হিসেবে মার্কিন জেনারেলের এই বাংলাদেশ সফর। তাঁর এই সফরে ঢাকায় বিভিন্ন বৈঠক এবং সিলেটের জালালাবাদ সেনানিবাস ও সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল (সিএমএইচ) পরিদর্শনের মাধ্যমে ভবিষ্যতে যৌথ মহড়া এবং গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ বিনিময়ের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। মেজর জেনারেল কক্সের এই সফর বাংলাদেশে কৌশলগত স্বাস্থ্য সহযোগিতায় যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গীকারকে তুলে ধরছে।