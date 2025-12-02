বাংলাদেশ

সামনে পরীক্ষা, তাই কারাগারে সাবেক সংসদ সদস্য সাবিনাকে বই দিতে নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
সাবিনা আক্তার তুহিনফাইল ছবি

পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য কারাগারে থাকা সংরক্ষিত নারী আসনের সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) সাবিনা আক্তারকে ছয়টি বই সরবরাহ করতে নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। আসামিপক্ষের আইনজীবীর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মাহবুব আলম আজ মঙ্গলবার এ আবেদন মঞ্জুর করেন।

আদেশে আদালত বলেন, শিক্ষা গ্রহণের অধিকার একটি মৌলিক মানবাধিকার। আসামি উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন আইন বিষয়ে সম্মান তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী। তিনি আসন্ন পরীক্ষায় অংশ নিতে ইচ্ছুক। তাই দরখাস্তের সঙ্গে সংযুক্ত আইনবিষয়ক ছয়টি বই কারা কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে পাঠানোর আবশ্যকতা আছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। এ অবস্থায় কারা কর্তৃপক্ষকে কারা বিধি অনুযায়ী দরখাস্তের সঙ্গে সংযুক্ত আইনবিষয়ক ছয়টি বই আসামি সাবিনা আক্তারের কাছে হস্তান্তরের নির্দেশ দেওয়া হলো।

আসামিপক্ষের আইনজীবী মোরশেদ হোসেন বলেন, ‘সামনে ওনার (সাবিনা আক্তার) পরীক্ষা। কারাগারে পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য ওনার পক্ষ থেকে কারাগারে ছয়টি বই পাঠানোর আবেদন করেছি। আদালত আবেদনটি মঞ্জুর করেছেন। আমরা ওনার জামিনের জন্য চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে গিয়েছি। সেখানে নামঞ্জুর হওয়ায় মহানগর আদালতেও জামিন চেয়েছি। সেখানেও জামিন নামঞ্জুর হয়েছে। আগামীতে আমরা হাইকোর্টে জামিনের জন্য যাব।’

মোরশেদ হোসেন জানান, সাবিনা আক্তার পাঁচ মাস ধরে গাজীপুরের কাশিমপুর কারাগারে রয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে শেরেবাংলা নগর থানার সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলা রয়েছে।

গত ২২ জুন গভীর রাতে ঢাকার নবাবগঞ্জ উপজেলার বাবার বাড়ি থেকে সাবিনাকে গ্রেপ্তার করে ডিবি পুলিশ। পরের দিন তাঁকে কারাগারে পাঠানো হয়।

মামলার বিবরণে বলা হয়েছে, গত ৪ এপ্রিল সকাল ৭টার দিকে অজ্ঞাতপরিচয় ১৪-১৫ জন দুষ্কৃতকারী শেরেবাংলা নগর থানা এলাকায় পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সামনে মিছিল করে। পরে পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে তারা পালিয়ে যায়। এ ঘটনায় ৪ এপ্রিল রাজধানীর শেরেবাংলা নগর থানায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনে একটি মামলা করে পুলিশ।

