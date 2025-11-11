নির্বাচন কেন্দ্র করে ভুয়া তথ্য-গুজব ঠেকাতে বিশেষ সেল

নির্বাচন কেন্দ্র করে ভুয়া তথ্য-গুজব ঠেকাতে বিশেষ সেল
জাতীয় নির্বাচন কেন্দ্র করে ভুয়া তথ্য, বিভ্রান্তিকর আধেয় ও গুজব প্রতিরোধে জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা এজেন্সি (এনসিএসএ) একটি বিশেষ সেল গঠন করেছে।
আজ মঙ্গলবার ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই সেল গঠনের কথা জানানো হয়। এতে বলা হয়, এই সেল সরকারের বিভিন্ন সংস্থার সমন্বয়ে সার্বক্ষণিকভাবে অনলাইন ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম পর্যবেক্ষণ করবে। তথ্য যাচাই-বাছাইসহ এর সত্যতা নিশ্চিতে কাজ করবে।
এনসিএসএ প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং, পিআইবি, বাসস, বিটিআরসিসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করবে বলে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, কোনো তথ্য বা আধেয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করার আগে অবশ্যই তার উৎস যাচাই করতে সাধারণ মানুষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে এনসিএসএ। একই সঙ্গে সন্দেহজনক, উসকানিমূলক বা দেশবিরোধী আধেয় দেখলে তা তাৎক্ষণিকভাবে এনসিএসএকে জানাতে অনুরোধ করা হয়েছে।
দেশের সাইবার পরিসরকে নিরাপদ রাখা সবার দায়িত্ব বলে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়। এতে বলা হয়, দেশবিরোধী চক্রের ফাঁদে পড়ে ভুল বা ভুয়া তথ্য, ফটোকার্ড ও ভিডিও প্রচার থেকে বিরত থাকার পাশাপাশি অন্যদের সচেতন করতে এনসিএসএ সবাইকে অনুরোধ করেছে।
সাইবার অপরাধ প্রতিরোধে এনসিএসএর হেল্পলাইন সার্বক্ষণিক চালু আছে বলে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।
নাগরিকদের বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ দেওয়ার জন্য কয়েকটি ই–মেইল ঠিকানা উল্লেখ করা হয়েছে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে। এগুলো হলো—
অনলাইন জুয়াসংক্রান্ত অভিযোগ: [email protected]
ভুয়া তথ্য, গুজব বা বিভ্রান্তিসংক্রান্ত অভিযোগ: [email protected]
ফেক প্রোফাইল, অশ্লীল বা ক্ষতিকর আধেয় ও অনলাইন হয়রানিসংক্রান্ত অভিযোগ: [email protected]
গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো (সিআইআই) প্রতিষ্ঠানগুলোয় সাইবার হামলাসংক্রান্ত অভিযোগ: [email protected] মেইল করা যাবে।