সকালেই পড়ুন আলোচিত ৫ খবর

প্রথম আলো ডেস্ক

শুভ সকাল। আজ ১৪ অক্টোবর, মঙ্গলবার। গতকাল সোমবার প্রথম আলোর অনেক আলোচিত সংবাদ হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই আজ দিনের শুরুতেই পড়তে পারেন দেশ-বিদেশের আলোচিত পাঁচ খবর ও বিশ্লেষণ।

গণভোট দেশে হয়েছিল কতবার, ফল ছিল কী

গ্রাফিকস: মাহাফুজার রহমান

সংস্কারের উদ্যোগে দেশে আলোচনায় এখন গণভোট। ইংরেজি ‘রেফারেন্ডাম’–এর বাংলা প্রতিশব্দ ‘গণভোট’। এটি এমন একটি প্রক্রিয়া, যেখানে জনগণ সরাসরি ভোট দেওয়ার মাধ্যমে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে তাদের মতামত দেন। এটি মূলত জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনমত যাচাইয়ের জন্য গণভোটকে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে ধরা হয়।বিস্তারিত পড়ুন...

চাকরি–এনসিপির পদ হারিয়ে মুনতাসির কেন উপদেষ্টা মাহফুজ আলমের ভাইকে দুষছেন

মুনতাসির মাহমুদকে দলের দক্ষিণাঞ্চলের সংগঠক পদ থেকে অব্যাহতি দিয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি)
ছবি: মুনতাসির মাহমুদের ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে নেওয়া৷

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির চেয়ারম্যানের পদত্যাগের দাবি করে বিক্ষোভ করেছিলেন মুনতাসির মাহমুদ; তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দক্ষিণাঞ্চলের সংগঠকের পদটি হারান তিনি। রেড ক্রিসেন্টের চাকরিটিও হারান। এরপর অন্তর্বর্তী সরকারের তথ্য উপদেষ্টা মাহফুজ আলমের ভাই ও এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক মাহবুব আলমের বিরুদ্ধে ফেসবুকে পোস্ট দিচ্ছেন মুনতাসির। বিস্তারিত পড়ুন...

এমভিএনও, ট্রিপল প্লে ও কোয়াড প্লে চালু করতে চায় বিটিসিএল, বাস্তবতা কী

বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশনস কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল)
ছবি: বিটিসিএলের ফেসবুক থেকে নেওয়া

এক সংযোগের মাধ্যমে টেলিযোগাযোগের একাধিক সেবা দেওয়ার উদ্যোগ নিচ্ছে বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশনস কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল)। সেবাগুলোর মধ্যে আছে মোবাইলে ভয়েস, ডেটা, উচ্চগতির ইন্টারনেট ও স্ট্রিমিং। বিটিসিএল এই সেবাগুলোকে নাগরিকের হাতের মুঠোয় আনতে চায়। বিস্তারিত পড়ুন... https://www.prothomalo.com/bangladesh/mbchinoyqs

কক্সবাজার বিমানবন্দরকে ‘আন্তর্জাতিক’ ঘোষণা, কেমন সুফল মিলতে পারে

কক্সবাজার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। সম্প্রতি তোলা
ছবি: প্রথম আলো

কক্সবাজার বিমানবন্দরকে ‘আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর’ ঘোষণা করা হয়েছে। গত রোববার বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সিএ-১ শাখার যুগ্ম সচিব আহমেদ জামিল স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে এ ঘোষণা দেওয়া হয়। ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেটের পর কক্সবাজার বিমানবন্দর দেশের চতুর্থ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের মর্যাদা লাভ করল। বিস্তারিত পড়ুন...

এ–ই যদি হয় শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার যোগ্যতা...

ভেনেজুয়েলার বিরোধীদলীয় নেতা মারিয়া কোরিনা মাচাদো
ফাইল ছবি: রয়টার্স

‘মারিয়া কোরিনা মাচাদো শান্তিতে নোবেল পুরস্কার জিতেছেন’—এ শিরোনাম প্রথম যখন দেখলাম, তখন খুশি হতে চেয়েছিলাম, কিন্তু পারিনি। কারণ, এতে খুশির কিছু নেই। যাঁর রাজনীতি অগণিত মানুষের জীবনে অনন্ত দুর্ভোগ এনেছে, সেই ব্যক্তিকে পুরস্কৃত করা নিছক ভণ্ডামি ছাড়া কিছু নয়। বিস্তারিত পড়ুন...

