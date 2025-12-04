ডিএমপির ১৩ উপকমিশনার বদলি
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে লটারি করে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) ১৩ উপকমিশনারকে বদলি করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার ডিএমপি কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী স্বাক্ষরিত এক আদেশে এ তথ্য জানানো হয়।
এর আগে ডিএমপি কমিশনারের স্বাক্ষরিত এক আদেশে ডিএমপির ৫০ থানার ওসিদের রদবদলের কথা জানানো হয়।
আজ ডিএমপির উপকমিশনার ও ওসিদের বদলির বিষয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে লটারি হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন ডিএমপি কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী। সেই লটারিতে নির্বাচিত হওয়া ডিএমপির কর্মকর্তাদের বিষয়ে পদায়নের আদেশ জারি করা হয়।
ডিএমপি সূত্র জানায়, জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে পুলিশের মাঠ প্রশাসনে ব্যাপক রদবদল চলছে। গত সোমবার একযোগে বিভিন্ন জেলার আওতাধীন ৫২৭টি থানার ওসি চূড়ান্ত করা হয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে লটারি করে ওসিদের নির্বাচন করা হয়। এর আগে গত ২৪ নভেম্বর ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দায়িত্ব পালনের জন্য প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনায় লটারি করে ৬৪ জেলার পুলিশ সুপার (এসপি) চূড়ান্ত করা হয়েছিল। পরে ২৬ নভেম্বর নতুন এসপিদের পদায়নের প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।