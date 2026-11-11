ঢাকার আদালত থেকে এত আসামি পালান কীভাবে, নিরাপত্তা কি পর্যাপ্ত নয়

ঢাকার আদালত থেকে এত আসামি পালান কীভাবে, নিরাপত্তা কি পর্যাপ্ত নয়
প্রতিদিন প্রায় ৫০০ আসামির জন্য ৪৩৮ পুলিশ।
আসামি হাজিরায় থাকে না বিশেষ নিরাপত্তাবলয়।
আদালত প্রাঙ্গণে নেই পর্যাপ্ত সিসিটিভি ক্যামেরা।
পলাতক আসামির বিরুদ্ধে মামলা, তদন্ত কমিটি গঠন।
ঢাকার আদালত প্রাঙ্গণ থেকে হেঁটেই বেরিয়ে গেলেন হত্যা মামলার এক আসামি। সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজে দেখা যায়, অন্যদের মতো স্বাভাবিকভাবে আদালত প্রাঙ্গণ ছাড়ছেন তিনি। হাতে হাতকড়া নেই, কোমরেও বাঁধা নেই দড়ি। অথচ তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন একজন পুলিশ সদস্য।
৬ অক্টোবরের এ ঘটনার আসামি শরীফুল ইসলাম এর আগেও ২০২৫ সালের ১৯ জুন ঢাকার আদালত প্রাঙ্গণ থেকে পালিয়েছিলেন। একই আসামির দুই দফায় পালিয়ে যাওয়ার ঘটনা আদালতের নিরাপত্তাব্যবস্থার দুর্বলতাকে সামনে এনেছে।
২০২১ থেকে ২০২৬ সাল পর্যন্ত ছয় বছরে ঢাকার আদালত থেকে আসামি পালানো ও ছিনিয়ে নেওয়ার একাধিক ঘটনা ঘটেছে। সংশ্লিষ্ট ঘটনাগুলোর হিসাব অনুযায়ী, এ সময়ে আটটি পালানো বা ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনা ঘটেছে—যার মধ্যে একই আসামির পালানোর ঘটনা রয়েছে দুবার। এসব ঘটনায় আসামি আনা-নেওয়ার কাজে জনবলসংকট, পুরোনো হাতকড়া, সিসিটিভি ক্যামেরার স্বল্পতা ও তল্লাশির ঘাটতির বিষয়গুলো সামনে এসেছে।
একই আসামি দুইবার পালালেন
৬ অক্টোবর ঢাকার আদালত থেকে পালিয়ে যান হত্যা মামলার আসামি শরীফুল ইসলাম। তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন কনস্টেবল আবদুল আলিম। ঘটনার পর ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) প্রসিকিউশন বিভাগ জানায়, দায়িত্বপ্রাপ্ত কনস্টেবলের অন্যমনস্কতার সুযোগে কাঠগড়ায় ঝুলিয়ে রাখা হাতকড়াসহ পালিয়ে যান শরীফুল। এ ঘটনায় কনস্টেবল আবদুল আলিমকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। শরীফুলের বিরুদ্ধে থানায় মামলা হয়েছে। গঠন করা হয়েছে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি। তবে এখনো তাঁর সন্ধান পাওয়া যায়নি।
২০২১ থেকে ২০২৬ সাল পর্যন্ত ছয় বছরে ঢাকার আদালত থেকে আসামি পালানো ও ছিনিয়ে নেওয়ার একাধিক ঘটনা ঘটেছে। সংশ্লিষ্ট ঘটনাগুলোর হিসাব অনুযায়ী, এ সময়ে আটটি পালানো বা ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনা ঘটেছে—যার মধ্যে একই আসামির পালানোর ঘটনা রয়েছে দুবার।
এর আগে ২০২৫ সালের ১৯ জুনও আদালত প্রাঙ্গণ থেকে পালিয়ে যান শরীফুল। সেদিন আদালত থেকে তাঁকে হাজতখানায় নেওয়ার সময় তিনি এক পুলিশ সদস্যকে আঘাত করে পালিয়ে যান। ওই ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজে তাঁর হাতে হাতকড়া, পায়ে ডান্ডাবেড়ি কিংবা কোমরে দড়ি দেখা যায়নি। তাঁর হাতে ছিল পুরোনো হাতকড়া।
হত্যা মামলায় ছয় বছর ধরে কারাগারে থাকা একজন আসামি দুইবার কীভাবে আদালত থেকে পালানোর সুযোগ পেলেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। আদালত প্রাঙ্গণের খোলামেলা পরিবেশ ও নিরাপত্তার ঘাটতিও এ ক্ষেত্রে আলোচনায় এসেছে।
সর্বশেষ গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে ঢাকার অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ আদালত–১–এর কাঠগড়া থেকে হাতকড়া খুলে পালিয়ে যান আসামি মো. কাউসার মিয়া।
ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) প্রসিকিউশন বিভাগের এডিসি নাসির আহম্মেদ প্রথম আলোকে বলেন, আসামি কাউসারকে কাঠগড়ায় আনা হয়। কিন্তু হত্যা মামলাটির সাক্ষী না আসায় আজ শুনানি হয়নি। কাউসারকে কাঠগড়ায় রাখা হয়েছিল হাতকড়া পরিয়ে। তিনি হাতকড়া খুলে কাঠগড়া থেকে পালিয়ে যান।
মহানগর দায়রা জজ আদালতের হাজতখানার ইনচার্জ রিপন মোল্লা প্রথম আলোকে বলেন, কাউসারের বাড়ি নেত্রকোনায়। বাবার নাম রুকু মিয়া। ঢাকার দক্ষিণখান থানার একটি হত্যা মামলার আসামি কাউসার। এ মামলার বিচার চলছে। গতকাল মামলায় সাক্ষ্য গ্রহণের দিন ধার্য ছিল। এ জন্য তাঁকে কারাগার থেকে আদালতে আনা হয়েছিল।
আগেও পালিয়েছেন একাধিক আসামি
ঢাকার আদালত থেকে আসামি পালানোর ঘটনা বিভিন্ন সময়ে ঘটেছে। ২০২৫ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি ঢাকার চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত চত্বর থেকে পালিয়ে যান ধর্ষণ মামলার আসামি শহিদুল ইসলাম। শুনানির জন্য একসঙ্গে ১২ জন আসামিকে আনা হলে কৌশলে হাতকড়া খুলে পালিয়ে যান তিনি। ঘটনার এক মাস পর তাঁকে আবার গ্রেপ্তার করা হয়।
২০২৪ সালের ১৬ নভেম্বর ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালত থেকে পালিয়ে যান হাতিরঝিল থানার একটি ডাকাতি মামলার আসামি আরিফুর রহমান। তাঁকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেওয়ার পর এ ঘটনা ঘটে। ২০২২ সালের ২০ নভেম্বর ঢাকার আদালত থেকে দুই জঙ্গিকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়। ওই ঘটনায় জঙ্গিদের আদালতে আনা-নেওয়ার সময় দুই হাতে হাতকড়া, বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট ও হেলমেট ব্যবহারের নিয়ম মানা হয়নি বলে জানা যায়।
হাজতখানায় আরও নিরাপত্তা জোরদার করা হচ্ছে। আমাদের প্রধান সমস্যা জনবলসংকট। বিশেষ দক্ষ পুলিশ সদস্য গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে। আদালত প্রাঙ্গণে সিসিটিভি ক্যামেরার সংখ্যাও বাড়ানোর পরিকল্পনা করা হচ্ছে
একই বছরের ২৮ এপ্রিল মানিকগঞ্জের কলেজশিক্ষার্থী মনির হোসেন হত্যা মামলায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি বাদশা মিয়াকে অন্য একটি মামলার সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য আদালতে নেওয়া হলে তিনি পালিয়ে যান। ওই বছরের ২৩ মার্চ ঢাকার সিএমএম আদালতের হাজতখানা থেকে পালান মাদক মামলার আসামি সাইফুল ইসলাম।
২০২১ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি সকালে ঢাকার চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের হাজতখানায় নেওয়ার সময় পালিয়ে যান ডাকাতি মামলার আসামি হারুনুর রশিদ ওরফে সুমন। এ ঘটনায় হাজতের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপপরিদর্শক (এসআই) বদরুজ্জামানসহ আট পুলিশ সদস্যকে প্রত্যাহার করা হয়েছিল।
আসামি আনা-নেওয়ায় জনবলসংকট
আদালতের হাজতখানা ও প্রসিকিউশন বিভাগের দায়িত্বে থাকা কয়েকজন পুলিশ সদস্যের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, আসামি আনা-নেওয়ার কাজে প্রয়োজনের তুলনায় পুলিশ সদস্য কম। অন্যদিকে আদালতে আসামি হাজির করার চাপ বেড়েছে। রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের নিরাপত্তায় বেশি পুলিশ সদস্য নিয়োজিত করতে হয়। ফলে অন্য মামলার আসামিদের আনা-নেওয়ার কাজে জনবলসংকট দেখা দেয়।
পুলিশ সদস্যদের ভাষ্য, অনেক সময় চার থেকে পাঁচজন আসামিকে আনা-নেওয়ার দায়িত্বে থাকেন মাত্র একজন পুলিশ সদস্য। বেশির ভাগ আসামির হাতে হাতকড়া পরানো হলেও কিছু ক্ষেত্রে হাতকড়ার সঙ্গে দড়িও ব্যবহার করা হয়। একসঙ্গে একাধিক আসামিকে সামলাতে গিয়ে ঝুঁকি তৈরি হয়। কোনো আসামি পুলিশ সদস্যকে আঘাত করে পালানোর চেষ্টা করলে অন্য আসামিরাও ভিন্ন দিকে ছুটতে পারেন। তখন তাঁদের সামলানো কঠিন হয়ে পড়ে।
পুলিশ সদস্যদের ভাষ্য, অনেক সময় চার থেকে পাঁচজন আসামিকে আনা-নেওয়ার দায়িত্বে থাকেন মাত্র একজন পুলিশ সদস্য। বেশির ভাগ আসামির হাতে হাতকড়া পরানো হলেও কিছু ক্ষেত্রে হাতকড়ার সঙ্গে দড়িও ব্যবহার করা হয়। একসঙ্গে একাধিক আসামিকে সামলাতে গিয়ে ঝুঁকি তৈরি হয়। কোনো আসামি পুলিশ সদস্যকে আঘাত করে পালানোর চেষ্টা করলে অন্য আসামিরাও ভিন্ন দিকে ছুটতে পারেন। তখন তাঁদের সামলানো কঠিন হয়ে পড়ে।
তাঁদের মতে, পুরোনো হাতকড়া সহজেই খুলে ফেলার সুযোগ থাকে। তাই নতুন হাতকড়া ও অতিরিক্ত পুলিশ সদস্য প্রয়োজন। একই সঙ্গে আসামিদের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা পুলিশ সদস্যদের আরও সতর্ক হওয়া জরুরি।
তবে আদালতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, কোনো কোনো পুলিশ সদস্য বিশেষ সুবিধা নিয়ে আসামিদের কাঠগড়া থেকে হাজতখানা বা প্রিজন ভ্যানে নেওয়া-আনার সময় স্বজনদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ দেন। আদালতের সিঁড়িতে কিংবা হাঁটতে হাঁটতেও আসামিদের মুঠোফোনে কথা বলতে দেখা যায়। স্বজনদের দেওয়া ব্যাগও তাঁরা গ্রহণ করেন। দিনের পর দিন এসব ঘটনা ঘটতে থাকায় তা অনেকের কাছে স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে।
ফটকে তল্লাশি নেই, সিসিটিভিও কম
আদালত প্রাঙ্গণের নিরাপত্তা নিয়ে আরেকটি উদ্বেগের জায়গা হলো অবাধ প্রবেশ। ঢাকার বিভিন্ন আদালত চত্বরে হকার, ছিনতাইকারী ও পকেটমারদের আনাগোনার অভিযোগও আছে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ভাষ্য, অনেক ক্ষেত্রে কোনো ধরনের তল্লাশি ছাড়াই লোকজন আদালত প্রাঙ্গণে প্রবেশ করেন।
তাঁদের অভিযোগ, প্রধান ফটকে পুলিশ সদস্য থাকলেও সবাইকে তল্লাশি করা হয় না। দ্বিতীয় ফটকে অনেক সময় পুলিশ সদস্য থাকেন না। সিএমএম আদালতের সামনের সরু রাস্তার ওপর ডাব, ফল ও বাদামের অস্থায়ী দোকান বসে। বিচারপ্রার্থীদের ভিড়ের মধ্যে এসব দোকান ও মানুষের অবাধ চলাচল নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনায় বাড়তি চাপ তৈরি করে।
নিরাপত্তাব্যবস্থা আগের চেয়ে অনেক বেশি বাড়ানো হয়েছে। নিরাপত্তার দায়িত্বে যাঁরা আছেন, তাঁদের বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে বলা হচ্ছে। এ বিষয়ে আমরা অনেক বেশি সচেতন।
ঢাকার চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত এবং ঢাকা জেলা ও মহানগর দায়রা জজ আদালত প্রাঙ্গণেও নিরাপত্তাতল্লাশি নিয়ে ঘাটতির অভিযোগ রয়েছে। বিচারপ্রার্থীদের ভিড়ের মধ্যে প্রায় সময় পকেটমার ও ছিনতাইয়ের ঘটনাও ঘটে বলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানিয়েছেন।
সিসিটিভি ক্যামেরার স্বল্পতাও নিরাপত্তা নজরদারিতে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরেজমিনে দেখা গেছে, ঢাকার চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, সিএমএম আদালত, প্রধান ফটক ও আশপাশের এলাকায় ক্যামেরার সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় কম। পাঁচ বছর আগে আদালত এলাকায় বিশেষ নজরদারির জন্য ১৩০টি সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপনের আবেদন করা হয়েছিল। তবে সেই উদ্যোগ পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি।
সংশ্লিষ্ট সূত্রের তথ্য অনুযায়ী, প্রসিকিউশন বিভাগের নিয়ন্ত্রণে আদালত প্রাঙ্গণে সচল সিসিটিভি ক্যামেরা রয়েছে মাত্র ৫৭টি। বিশাল এলাকা নজরদারির জন্য এ সংখ্যা যথেষ্ট নয় বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।
প্রতিদিন হাজির করা হয় প্রায় ৫০০
ডিএমপির প্রসিকিউশন বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, ঢাকার জজ কোর্ট ও চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত মিলিয়ে প্রতিদিন প্রায় ৫০০ আসামিকে হাজির করা হয়। তাঁদের নিরাপত্তা ও আনা-নেওয়ার কাজে প্রতিদিন বরাদ্দ থাকে ৪৩৮ জন পুলিশ সদস্য। তবে তাঁদের সবাই সব সময় এ কাজে নিয়োজিত থাকতে পারেন না। কেউ ছুটিতে থাকেন, কেউ আবার দাপ্তরিক কাজে ব্যস্ত থাকেন।
সংশ্লিষ্ট পুলিশ সদস্যদের ভাষ্য, জনবলসংকটের কারণে হত্যা, ডাকাতি বা গুরুতর অপরাধের মামলার আসামিদের ক্ষেত্রেও সব সময় বিশেষ নিরাপত্তাব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয় না। গুরুত্বপূর্ণ আসামিদের নিরাপত্তায় অতিরিক্ত সদস্য নিয়োজিত করতে হলে অন্য আসামিদের আনা-নেওয়ার কাজে চাপ আরও বাড়ে।
নিরাপত্তা বাড়ানোর আশ্বাস
ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর ওমর ফারুক ফারুকী বলেন, ‘নিরাপত্তাব্যবস্থা আগের চেয়ে অনেক বেশি বাড়ানো হয়েছে। নিরাপত্তার দায়িত্বে যাঁরা আছেন, তাঁদের বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে বলা হচ্ছে। এ বিষয়ে আমরা অনেক বেশি সচেতন।’
ডিএমপির প্রসিকিউশন বিভাগের উপপুলিশ কমিশনার মহিউদ্দিন মাহমুদ সোহেল প্রথম আলোকে বলেন, সম্প্রতি আসামি পালানোর ঘটনায় মামলা হয়েছে। দায়িত্বে থাকা একজন পুলিশ সদস্যকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। একই সঙ্গে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।
মহিউদ্দিন মাহমুদ সোহেল বলেন, ‘হাজতখানায় আরও নিরাপত্তা জোরদার করা হচ্ছে। আমাদের প্রধান সমস্যা জনবলসংকট। বিশেষ দক্ষ পুলিশ সদস্য গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে। আদালত প্রাঙ্গণে সিসিটিভি ক্যামেরার সংখ্যাও বাড়ানোর পরিকল্পনা করা হচ্ছে’।