রাজধানীর ছয় স্থানে একযোগে নাগরিক সেবা চালু হবে: লুৎফে সিদ্দিকী

রাজধানীর ছয় স্থানে একযোগে নাগরিক সেবা চালু হবে: লুৎফে সিদ্দিকী
প্রধান উপদেষ্টার আন্তর্জাতিকবিষয়ক বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকী বলেছেন, গুলশান–১, উত্তরা সেক্টর–৬, নীলক্ষেত, রমনা, মোহাম্মদপুর ও বনশ্রী—রাজধানীর এই ছয়টি স্থানে এই মাসের শেষে একযোগে নাগরিক সেবা পাইলট কর্মসূচি চালু হবে।
আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর গুলশানে নাগরিক সেবা কেন্দ্রে পাসপোর্ট সেবার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে লুৎফে সিদ্দিকী এ কথা জানান। ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ে নিযুক্ত প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব এ সময় উপস্থিত ছিলেন।
গুলশানে দেশে প্রথমবারের মতো পাসপোর্ট অফিসের বাইরে উদ্যোক্তা–নির্ভর নাগরিক সেবা কেন্দ্রে পাসপোর্টের আবেদন এবং নবায়ন–সংক্রান্ত সেবা নিয়ে এল নাগরিক সেবা।
অনুষ্ঠানে জানানো হয়, বর্তমানে পাসপোর্ট, ড্রাইভিং লাইসেন্স, জন্ম ও মৃত্যুনিবন্ধন, এনআইডি (জাতীয় পরিচয়পত্র) সংক্রান্ত সেবাসহ বিভিন্ন সরকারি কার্যালয়, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদের সর্বমোট ৪০০টি সেবা নিয়ে নাগরিক সেবার পাইলট এবং লার্নিং প্রোগ্রাম চলছে। ইতিমধ্যেই গুলশান–১, উত্তরা ও নীলক্ষেতের নাগরিক সেবা কেন্দ্রগুলো পুরোদমে সচল রয়েছে।
ঢাকার ছয়টি নাগরিক সেবা কেন্দ্রের মধ্যে যেটি নাগরিকের কাছে নিকটতম, সেখানে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। নাগরিক সেবা কেন্দ্রের কাছে কী সেবা চাহিদা রয়েছে, তা জানানোর পাশাপাশি এই সেবার মান উন্নয়নে পরামর্শ দিতে অনুরোধ করা হয়েছে।
প্রতিটি সরকারি অফিসের সেবাকে এক জায়গায় এনে নাগরিকদের হয়রানিমুক্ত সেবাদানের লক্ষ্যে নাগরিক সেবার মাধ্যমে ন্যাশনাল ‘এপিআই কানেকটিভিটি হাব’ তৈরি করা হচ্ছে। এর ফলে ভিন্ন ভিন্ন অফিসের শত শত ওয়েবসাইটে গিয়ে আলাদাভাবে সেবার আবেদন করার প্রয়োজন পড়বে না। বরং এক জায়গায় সব সেবা পাওয়ার জন্য একটি ন্যাশনাল কানেকটাভিটি হাব দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। নাগরিকদের প্রয়োজনীয় সব সেবা এক জায়গায় দিতে এটি বাংলাদেশের প্রথম সিটিজেন সার্ভিস কানেকটিভিটি হাব।