নওয়াজেশ আহমদের প্রয়াণদিবস পালিত

নওয়াজেশ আহমদের প্রয়াণদিবস পালিত
বিশিষ্ট আলোকচিত্রী, লেখক, উদ্ভিদবিজ্ঞানী নওয়াজেশ আহমদের ১৬তম প্রয়াণদিবস পালিত হয়েছে। গতকাল শনিবার মানিকগঞ্জের সিঙ্গাইর উপজেলার পারিল নওয়াধা গ্রামে তাঁর পৈতৃক বাড়ি জহির মঞ্জিলে এ আয়োজন করা হয়।
গতকাল দুপুরে নওয়াজেশ আহমদের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটি শুরু হয়। এরপর উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে মৃত্যুঞ্জয় রায়ের সঞ্চালনায় শুরু হয় ‘স্মৃতির জানালায় ড. নওয়াজেশ আহমদ’ শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে স্মৃতিচারণা করেন মফিদুল হক, ইনাম আল হক, মোকারম হোসেন, আসলাম সানী, কেবি আল আজাদ, আমীরুল আলম খান, নোমান ফারুক, আব্দুর রহিম, নাসিম আহমেদ নাদভী প্রমুখ।
নওশা নজিব এনভায়রনমেন্ট ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন ও বাংলাদেশ কাউন্সিল ফর নেচার কনজারভেশন (বিসিএনসি) যৌথভাবে এ আয়োজনটি করেছে।
নওয়াজেশ আহমদ ১৯৩৫ সালের ১ ফেব্রুয়ারি পারিল নওয়াধা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ২০০৯ সালের ২৪ নভেম্বর তিনি ঢাকায় মারা যান। ছিন্নপত্র ও ধানসিঁড়ি নদীটির পাশে নামের দুটি আলোকচিত্র অ্যালবাম, ‘বাংলার বনফুল’, ‘মহাবনস্পতির পদাবলী’, ‘মহাঅশ্বত্থের সন্ধানে’, ‘বনবনানী’ ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।