স্মার্ট সিটি হবে চট্টগ্রাম, একসঙ্গে কাজ করবে গ্রামীণফোন-চসিক
চট্টগ্রাম নগরকে স্মার্ট সিটি হিসেবে গড়ে তুলতে যৌথভাবে কাজ করবে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন (চসিক) ও গ্রামীণফোন। এ লক্ষ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) সই হয়েছে। আজ মঙ্গলবার গ্রামীণফোনের পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, এই অংশীদারত্বের আওতায় যৌথভাবে স্মার্ট সিটি সেবার পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন করবে গ্রামীণফোন এবং চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন। এটি দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও নাগরিক সম্পৃক্ততা বাড়াবে।
চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র শাহাদাত হোসেন বলেন, তাঁরা গ্রামীণফোনের সঙ্গে দেশে স্মার্ট সিটি সমাধানের একটি মানদণ্ড স্থাপন করতে চান। তাঁদের অগ্রাধিকার হচ্ছে, নাগরিকেরা যেন দ্রুত, সহজে আরও নির্ভরযোগ্যভাবে সেবা উপভোগ করতে পারেন এবং জীবনমানকে আরও উন্নতি করতে পারেন।
গ্রামীণফোনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) ইয়াসির আজমান বলেন, চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের সঙ্গে এই সহযোগিতা একটি স্মার্ট এবং আরও যোগাযোগনির্ভর চট্টগ্রাম গড়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। সংযোগ ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে এমন একটি শহর গড়ে তোলা হবে, যেখানে নাগরিকেরা আরও স্বাস্থ্যকর, সুখী ও নিরাপদ জীবন যাপন করতে পারবেন।
চসিক কার্যালয়ে গতকাল সোমবার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের সচিব মোহাম্মদ আশরাফুল আমিন, গ্রামীণফোনের চিফ বিজনেস অফিসার আসিফ নাইমুর রশিদ, চিফ ফিন্যান্সিয়াল অফিসার অটো মাগনে রিসব্যাকসহ দুই প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।