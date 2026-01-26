ভিডিও বার্তায় মার্কিন রাষ্ট্রদূত
আমরা সবাই মিলেমিশে কাজ করব, একে অপরের থেকে শিখব
বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন বলেছেন, ‘আমরা সবাই মিলেমিশে কাজ করব। একে অপরের থেকে শিখব।’ আজ সোমবার সন্ধ্যায় ঢাকায় মার্কিন দূতাবাসের ফেসবুক পেজে প্রকাশিত একটি ভিডিও বার্তায় তিনি বাংলায় দুই দেশের সম্পর্ক এগিয়ে নিতে এ আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন।
ভিডিও বার্তায় মার্কিন রাষ্ট্রদূত বলেছেন, ‘হ্যালো, আমি ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন, ঢাকায় যুক্তরাষ্ট্রের নতুন রাষ্ট্রদূত। ইনি আমার স্ত্রী ডিয়েন। বাংলাদেশে ফিরে আসতে পেরে আমরা আনন্দিত। আমি ২০০৪ সালে প্রথম বাংলাদেশে এসেছিলাম। ২০১৯ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত স্ত্রী ডিয়েনকে সঙ্গে নিয়ে বাংলাদেশে একজন কূটনীতিক হিসেবে আমার এখানে বসবাস আর কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছে। বাংলাদেশের মানুষের সৌজন্যবোধ, শক্তি আর দৃঢ়তা আমাদের ওপর গভীর ও স্থায়ী প্রভাব ফেলেছে।’
রাষ্ট্রদূত ক্রিস্টেনসেন বলেছেন, ‘আমি আবার এ দেশে ফিরে এসেছি যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত হিসেবে। যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ সম্পর্ক শক্তিশালী করতে আমি প্রস্তুত আছি। দুই দেশের অভিন্ন সমৃদ্ধি, নিরাপত্তা ও সম্ভাবনাকে এগিয়ে নিতে আমার দূতাবাসের সবাই এবং আমি বাংলাদেশের মানুষের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করব। আমরা সবাই মিলেমিশে কাজ করব এবং একে অপরের থেকে শিখব।’