সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত স্থগিত
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা আগামী ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত স্থগিত করেছেন হাইকোর্ট।
এক রিট আবেদনের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে বিচারপতি আহমেদ সোহেল ও বিচারপতি এস এম ইফতেখার উদ্দিন মাহমুদের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ আজ বুধবার রুলসহ এ আদেশ দেন।
সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী কামরুন নাহার মাহমুদ গত বৃহস্পতিবার রিটটি করেন। আদালতে রিটের পক্ষে তিনি নিজেই শুনানি করেন।
পরে আইনজীবী কামরুন নাহার মাহমুদ প্রথম আলোকে বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা আগামী ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত স্থগিত করেছেন উচ্চ আদালত।
মূলত উচ্চমাধ্যমিকে এবার ৪৯ শতাংশের মতো শিক্ষার্থী দুটি বিষয়ে অকৃতকার্য হয়েছেন বলে জানান এই আইনজীবী। তিনি বলেন, দুটি বিষয়ে অকৃতকার্য শিক্ষার্থীদের আরেকবার পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। সেই পরীক্ষা ডিসেম্বরে শুরু হবে। ২৩ ডিসেম্বর ফলাফল প্রকাশ করা হবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী। এর মধ্যে ৫ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার কার্যক্রম শুরু করে দিচ্ছে। এতে দেখা যাচ্ছে, ২৩ ডিসেম্বরের আগেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়ে যাবে।
রিট আবেদনকারী আইনজীবী কামরুন নাহার মাহমুদ বলেন, সরকার একটা সুযোগ শিক্ষার্থীদের দিয়েছে। যাঁরা দুটি বিষয়ে অকৃতকার্য হয়েছেন, তাঁরা আবার পরীক্ষা দিতে পারবেন। কিন্তু তাঁদের পরীক্ষা দিয়ে আসলে লাভ হবে না, যদি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে নেয়। সে ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে এই শিক্ষার্থীদের এক বছর অপেক্ষা করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে তা এই শিক্ষার্থীদের মধ্যে হতাশা তৈরি করবে। আদালতের কাছে আরজি জানানো হয়, যেহেতু একটা মাসও নয়, যদি ২৫ দিনের এদিক–সেদিক করা হয়। মানে, ২৫ দিন যদি ভর্তি পরীক্ষা পেছানো হয়, তাহলে সব শিক্ষার্থী ভর্তি পরীক্ষায় আসতে পারবেন। সাড়ে চার লাখের মতো শিক্ষার্থী, যাঁরা উচ্চমাধ্যমিকে দুটি বিষয়ে অকৃতকার্য হয়েছেন, তাঁরা যেন ভর্তি পরীক্ষায় বসতে পারেন।