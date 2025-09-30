বরগুনায় ডেঙ্গু আক্রান্ত আরও একজনের মৃত্যু

বরগুনায় ডেঙ্গু আক্রান্ত আরও একজনের মৃত্যু
বরগুনায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে আরও একজন মারা গেছেন। গতকাল সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে বরগুনা জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বাবুল চন্দ্র রায় (৩৩) নামের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়। বাবুল বরগুনা পৌরসভার নয়াকাটা এলাকার বাসিন্দা।
২৫০ শয্যাবিশিষ্ট বরগুনা জেনারেল হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, তিন দিন আগে জ্বরে আক্রান্ত হয়ে বাবুল হাসপাতালে ভর্তি হন। অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসকেরা তাঁকে বরিশালের শের–ই–বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানোর পরামর্শ দেন। তবে স্বজনেরা তাঁকে বরিশাল নিতে পারেননি। চলতি বছরে এই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় এখন পর্যন্ত ১১ জন মারা গেছেন।
হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল কর্মকর্তা (আরএমও) তাজকিয়া সিদ্দিকাহ প্রথম আলোকে বলেন, মারা যাওয়া বাবুল চন্দ্র রায়ের শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে বরিশাল নেওয়ার কথা বলা হয়। কিন্তু স্বজনেরা তাঁকে বরিশাল নিতে পারেননি। সন্ধ্যা সাতটার দিকে তিনি মারা যান।
জেলা সিভিল সার্জন কার্যালয় জানায়, আজ মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত গত ২৪ ঘণ্টায় বরগুনায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে ৫৪ রোগী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। একই সময়ে মারা গেছেন একজন। এ নিয়ে চলতি বছরে জেলায় মোট মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়াল ১৩।
স্বাস্থ্য বিভাগ জানায়, এ বছর বরগুনায় শুরু থেকেই ডেঙ্গুর উচ্চ সংক্রমণ দেখা যাচ্ছে। আগস্টে কিছুটা নিয়ন্ত্রণে এলেও সেপ্টেম্বরে সংক্রমণ আবার বেড়েছে। পরিস্থিতি নিয়ে স্বাস্থ্য বিভাগ উদ্বিগ্ন। সেপ্টেম্বরে বৃষ্টি অব্যাহত থাকায় ডেঙ্গু সংক্রমণ মারাত্মক রূপ নিতে পারে বলে আশঙ্কা আগে থেকেই জানানো হয়েছিল।
বরগুনায় এর আগে কখনো ডেঙ্গুর এমন ধারাবাহিক ও উচ্চ সংক্রমণ দেখা যায়নি। সরকারের রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের (আইইডিসিআর) জরিপে দেখা যায়, গত ২৬ জুন বরগুনা পৌরসভার ৩১ শতাংশ ও গ্রামাঞ্চলের ৭৬ শতাংশ বাড়িতে এডিস মশার লার্ভা পাওয়া গেছে।