হামে মৃত্যু ১০৯৯
দেশে হাম পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গে ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে ১৫ মার্চ থেকে ২৮ সেপ্টেম্বর সকাল পর্যন্ত হামের উপসর্গে মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ৯৯। এর মধ্যে নিশ্চিত হামে মৃত্যু হয়েছে ১০১ জনের। সব মিলিয়ে হামে মৃত্যুর সংখ্যা হয়েছে ১ হাজার ৯৯। আজ সোমবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১ হাজার ২১৪ জন হামের উপসর্গের রোগী শনাক্ত হয়েছে। এ সময়ে নিশ্চিত হাম রোগী শনাক্ত হয়েছে ৯৬ জন। ১৫ মার্চ থেকে এ পর্যন্ত মোট হামের উপসর্গে রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৮৯ হাজার ২৫৫। এর মধ্যে নিশ্চিত হাম রোগী ২১ হাজার ৩০৮ জন। এ সময়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ১ লাখ ৬৭ হাজার ৪৬৯ জন এবং হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে ছাড় পেয়েছে ১ লাখ ৬০ হাজার ৭০৫ জন।
গত ২৪ ঘণ্টায় সবচেয়ে বেশি সন্দেহজনক হামের রোগী শনাক্ত হয়েছে ঢাকায়—৪৫২ জন। এরপর চট্টগ্রামে ২৭৫, সিলেটে ১৬৭, বরিশালে ১৩৪, ময়মনসিংহে ৬৮, খুলনায় ৭৮, রাজশাহীতে ২৮ ও রংপুরে ১২ জন শনাক্ত হয়েছে। একই সময়ে নিশ্চিত হাম রোগী শনাক্ত হয়েছে ঢাকায় ৫২, চট্টগ্রামে ২৮, সিলেটে ১৬ জনসহ মোট ৯৬ জন।
এ পর্যন্ত নিশ্চিত হাম রোগীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি ঢাকায়—১৩ হাজার ২০৩। এরপর চট্টগ্রামে ৩ হাজার ১২, সিলেটে ১ হাজার ৫৭ এবং রাজশাহীতে ১ হাজার ৪২০ জন নিশ্চিত হাম রোগী শনাক্ত হয়েছে। নিশ্চিত হামে মৃত্যুর সংখ্যাও ঢাকায় সবচেয়ে বেশি—৬৪। এরপর চট্টগ্রামে ১০, সিলেটে ৩, রাজশাহীতে ৩, ময়মনসিংহে ২ ও বরিশালে ১৯ জনের মৃত্যু হয়েছে।