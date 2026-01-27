ব্র্যাক ব্যাংকের সিএসআরে বদলে গেল পৌনে দুই লাখ মানুষের জীবন
করপোরেট সামাজিক দায়িত্বশীলতা (সিএসআর) উদ্যোগের মাধ্যমে ২০২৫ সালে দেশের ১ লাখ ৭২ হাজার ৫০২ জন মানুষের জীবনে সরাসরি ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছে ব্র্যাক ব্যাংক।
নারীশিক্ষা ও প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তি থেকে শুরু করে জলবায়ু অভিযোজন ও মানবিক সহায়তা—সব ক্ষেত্রে ব্র্যাক ব্যাংকের সিএসআর উদ্যোগ প্রমাণ করেছে, এই উদ্যোগগুলো কেবল কার্যক্রমেই সীমাবদ্ধ নয়— বরং মানুষের জীবনে অর্থবহ পরিবর্তনও নিয়ে আসতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ব্যাংকটির সিএসআর উদ্যোগ সমাজকে ক্ষমতায়নের পাশাপাশি দেশের টেকসই অর্থনীতি তৈরিতেও অবদান রাখছে।
২০২৫ সালে ব্র্যাক ব্যাংকের ‘অপরাজেয় তারা’ শিক্ষাবৃত্তি কর্মসূচির আওতায় ৮০৭ জন সুবিধাবঞ্চিত নারীশিক্ষার্থী নিজেদের উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন পূরণে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেছে। ‘উদ্যোক্তা ১০১’ কর্মসূচির আওতায় ৩৪৮ জন সম্ভাবনাময় নারী উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ লাভ করেছেন। এ ছাড়া ব্যাংকের সহকর্মীদের ৩৫ জন প্রতিবন্ধী সন্তানকে বৃত্তি দেওয়ার মাধ্যমে সমাজে অন্তর্ভুক্তিমূলক সংস্কৃতি গড়ে তুলতে ভূমিকা রেখেছে ব্যাংকটি।
‘অপরাজেয় আমি’ উদ্যোগের আওতায় ব্যাংকের করপোরেট ও এসএমই গ্রাহকদের ৪৭ হাজার ৫৩৪ কর্মীর বিনামূল্যে চোখ পরীক্ষা ও প্রয়োজনীয় চশমা দেওয়া হয়েছে। কর্মীদের সুস্থতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি কারখানার উৎপাদনশীলতা বাড়াতেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে এই উদ্যোগটি।
ঠাকুরগাঁও ও বগুড়ায় ৪৪ হাজার ৫৪৫ জন সুবিধাবঞ্চিত মানুষ বিনামূল্যে ছানি অপারেশন, ওষুধ ও চোখের চিকিৎসা পেয়েছেন। এ ছাড়া ৩ হাজার ৯৭১ জন ছানি অপারেশন এবং ‘স্যার আবেদ কিডনি ডায়ালাইসিস ফান্ডে’র আওতায় ৭ হাজার ২৯টি বিনামূল্যে কিডনি ডায়ালাইসিস সেশন প্রদান করা হয়েছে, যা সারাদেশে সুবিধাবঞ্চিত মানুষের স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে।
প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে ব্যাংকটির ৮৫ জন সহকর্মী প্রতিবন্ধিতা-অন্তর্ভুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন, যা প্রতিবন্ধীব্যক্তিদের নিয়ে দেশে সচেতনতা ও প্রস্তুতি বৃদ্ধি জোরদার করেছে। কর্মক্ষেত্রের বাইরেও ৭৫ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি আইটি ও মাল্টিমিডিয়া বিষয়ে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন, যা তাঁদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বাড়ানোর মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ভূমিকা রেখেছে।
পাশাপাশি দেশের ৮১০ জন সুবিধাবঞ্চিত মানুষ লিম্ব ও ব্রেস সহায়তা পেয়েছেন, যা তাঁদের চলাচল ও আত্মনির্ভরতা বাড়িয়েছে। এ ছাড়া শ্রবণ ও বাকপ্রতিবন্ধী ৭৮ জনকে সেলাই প্রশিক্ষণ দিয়েছে ব্যাংকটি। এর ফলে জীবিকা নির্বাহ অনেকটাই সহজ হয়েছে এই পিছিয়ে পড়া মানুষগুলোর জন্য।
কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ের ‘এমপাওয়ারঅ্যাবিলিটি’ সম্মেলনের আয়োজন করেছে ব্র্যাক ব্যাংক, যেখানে ২৫০ জনেরও বেশি বিশিষ্ট ব্যক্তি ও নীতিনির্ধারকরা কর্মক্ষেত্রে প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তি নিয়ে আলোচনা করেছেন।
এ ছাড়া ব্র্যাক ব্যাংকের পৃষ্ঠপোষকতায় আয়োজিত ‘অপরাজেয় আমি জব ফেয়ারে’র মাধ্যমে ৪৬ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ লাভ করেছেন, যা দেশে অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তির বিকাশে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।
জলবায়ু ও পরিবেশগত লক্ষ্য অর্জনে ব্র্যাক ব্যাংক পরিবেশ অধিদপ্তরের সঙ্গে আটটি জেলায় গাছ থেকে পেরেক অপসারণ কর্মসূচি পরিচালনা করেছে। স্থানীয় পর্যায়ে বাগেরহাটের ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে ৭ হাজার ১৩০ জন মানুষকে মৌসুমি ফসল উৎপাদন ও পরিবেশবান্ধব অ্যাগ্রোফরেস্ট্রি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়েছে, যা এই ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলগুলোতে জলবায়ু অভিযোজন সক্ষমতা জোরদার করেছে।
এ ছাড়া ২০২৫ সালে ব্র্যাক ব্যাংক ‘দ্বিজেন শর্মা পরিবেশ পদকে’র মাধ্যমে চারজন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে পরিবেশ সংরক্ষণ ও সচেতনতায় বিশেষ অবদান রাখায় সম্মাননা প্রদান করেছে।
বিগত বছরে ব্র্যাক ব্যাংক ৫৯ হাজার ৬৫৩ জন সুবিধাবঞ্চিত মানুষকে শীতবস্ত্র দিয়েছে। কড়াইল বস্তির অগ্নিকাণ্ডে ব্যাংকটির ক্ষতিগ্রস্ত সাপোর্ট স্টাফদের আর্থিক সহায়তা দিয়েছে।
সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া উন্নয়নে বিনিয়োগের অংশ হিসেবে ‘ব্র্যাক ব্যাংক অপরাজেয় আলো’ নারী হকি টুর্নামেন্টে দেশের ৩৪২ জন নারী ক্রীড়াবিদ অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছেন। এছাড়া ২০২৩ সালে প্রকাশিত গ্রন্থের জন্য ব্র্যাক ব্যাংক–সমকাল সাহিত্য পুরস্কারের ১৩ তম আসরে চারজন লেখককে সম্মাননা প্রদান করা হয়।
ব্র্যাক ব্যাংকের সিএসআর উদ্যোগের বিষয়ে ব্যাংকটির ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও তারেক রেফাত উল্লাহ খান বলেন, ‘আমাদের প্রতিষ্ঠাতা স্যার ফজলে হাসান আবেদ আমাদের শিখিয়েছেন সামাজিক পরিবর্তন মানে মানুষের জীবনের অর্থবহ পরিবর্তন। তাঁর অনুপ্রেরণায় আমরা মানুষের জীবনে এই ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে আসতে কাজ করছি। আমরা সামাজিক প্রতিবন্ধকতা দূর করে মানুষের পাশে দাঁড়াই, যাতে তাঁরা মর্যাদা ও সম্মানের সাথে অর্থবহ জীবন যাপনের সুযোগ পান। এমন উদ্যোগের মাধ্যমে সমাজে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব সৃষ্টিতে নীতি সহায়তা দেওয়ার জন্য আমরা বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।’