রাজধানীতে স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতাসহ ৯ জন গ্রেপ্তার
রাজধানীর রূপনগর থানা এলাকায় ‘অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেজ-২ ’–এর আওতায় অভিযান চালিয়ে নয়জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার এই অভিযান চালানো হয়। গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের মধ্যে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠন স্বেচ্ছাসেবক লীগের সহসভাপতি আলমগীর খান (৫২) রয়েছেন।
গ্রেপ্তার অন্যরা হলেন মো. অদুল্লাহ (৩৫), মো. সিনান সায়েফী (২৩), মো. পারভেজ মোশারফ (২২), মো. শাহীন (৩০), মো. রুবেল (৩০), মো. আবদুর রাজ্জাক মিয়া (৫১), জামাল হোসেন (৪২) ও মো. আল আমিন (২৬)।
আজ শুক্রবার ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গণমাধ্যম ও জনসংযোগ বিভাগের উপকমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গ্রেপ্তার আলমগীর খান ও অদুল্লাহকে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালতে পাঠানো হয়েছে। অন্য সাতজনকে ডিএমপির অধ্যাদেশ আইনে বিভিন্ন অভিযোগে মিরপুর বিভাগের স্পেশাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে পাঠানো হয়েছে।