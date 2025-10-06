সেপ্টেম্বরে কমেছে খুন, ডাকাতি ও মাদক মামলা, বেড়েছে নারী নির্যাতনের মামলা

সেপ্টেম্বরে কমেছে খুন, ডাকাতি ও মাদক মামলা, বেড়েছে নারী নির্যাতনের মামলা
চলতি বছরের আগস্টের তুলনায় সেপ্টেম্বরে দেশে খুন, ডাকাতি ও মাদক আইনের মামলাসহ বেশ কিছু অপরাধের মামলার সংখ্যা কমেছে। তবে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, দ্রুত বিচার ও অন্যান্য কারণে হওয়া মামলার সংখ্যা কিছুটা বেড়েছে।
পুলিশ সদর দপ্তরের তুলনামূলক অপরাধ সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী, সেপ্টেম্বর মাসে দেশে মোট মামলা হয়েছে ১৫ হাজার ৪৩১টি, যা আগস্ট মাসের চেয়ে ২২৫টি কম।
তথ্য অনুযায়ী, সেপ্টেম্বর মাসে খুনের ঘটনা ঘটেছে ২৯৭টি, যা আগস্টের তুলনায় ২৪টি কম। ডাকাতির মামলা কমেছে ১২টি, আগস্টে ৬২টি থেকে সেপ্টেম্বর মাসে এ সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫০। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা কমেছে ২৭৫টি—আগস্টে ছিল ৪ হাজার ৮৬৩টি, সেপ্টেম্বর মাসে ৪ হাজার ৫৮৮টি। চুরি, সিঁধেল চুরি ও পুলিশের ওপর আক্রমণের অভিযোগে মামলার সংখ্যাও কিছুটা কমেছে। সেপ্টেম্বরে চুরির মামলা হয়েছে ৮৮৮টি, যা আগের মাসের চেয়ে ৮৮টি কম। সিঁধেল চুরির ঘটনায় মামলা ১৬টি কমে হয়েছে ২৯৫ এবং পুলিশের ওপর আক্রমণের অভিযোগে মামলার সংখ্যা আগস্ট মাসের তুলনায় গত মাসে ৮টি কমেছে। সেপ্টেম্বরে এ সংখ্যা হয়েছে ৪৩।
অন্যদিকে নারী ও শিশু নির্যাতনের অভিযোগে মামলা আগস্টে ছিল ১ হাজার ৯০৪টি, সেপ্টেম্বর মাসে বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৯২৮টি। দ্রুত বিচার আইনে মামলা আগস্ট মাসের চেয়ে ২৬টি বেড়ে হয়েছে গত মাসে হয়েছে ৯২। এবং দাঙ্গাসংক্রান্ত মামলা ১টি বেড়ে হয়েছে ৩টি। আর অপহরণের মামলা গত মাসে আগের মাসের চেয়ে ৬টি বেড়ে হয়েছে ৯৬টি।