নির্বাচনের তিন সপ্তাহ আগে আট উপজেলায় ইউএনও রদবদল

নির্বাচনের তিন সপ্তাহ আগে আট উপজেলায় ইউএনও রদবদল
জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তিন সপ্তাহ আগে দেশের আট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে (ইউএনও) রদবদল করা হয়েছে। তাঁদের আগামীকাল বৃহস্পতিবারের মধ্যে নতুন কর্মস্থলে যোগ দিতে হবে।
আজ বুধবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, নির্বাচন কমিশনের সম্মতির পরিপ্রেক্ষিতে এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।
বদলি করা ইউএনওদের মধ্যে বরগুনার পাথরঘাটার ইসরাত জাহানকে ভোলার চরফ্যাশনে, চুয়াডাঙ্গার জীবননগরের মো. আল-আমীনকে ফরিদপুরের নগরকান্দায়, পিরোজপুরের ভান্ডারিয়ার রেহেনা আক্তারকে বগুড়ার ধুনটে, হবিগঞ্জের বাহুবলের লিটন চন্দ্র দেকে চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে, বগুড়ার ধুনটের প্রীতিলতা বর্মনকে হবিগঞ্জের বাহুবলে, ফরিদপুরের নগরকান্দার মেহরাজ শারবীনকে নেত্রকোনার কলমাকান্দায়, কলমাকান্দার মাসুদুর রহমানকে পিরোজপুরের ভান্ডারিয়ায় এবং ভোলার চরফ্যাশনের মো. লোকমান হোসেনকে বরগুনার পাথরঘাটায় বদলি করা হয়েছে।