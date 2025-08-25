প্রথম আলোর কর্মী আওরঙ্গজেবের ইন্তেকাল
প্রথম আলোর কর্মী মো. আওরঙ্গজেব আর নেই। আজ সোমবার ভোর চারটার দিকে তিনি মারা গেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তাঁর মৃত্যুতে প্রথম আলো পরিবার শোকাহত।
আওরঙ্গজেব প্রথম আলোর আর্টস অ্যান্ড গ্রাফিকস বিভাগের নিউজ গ্রাফিকসের ইনচার্জ ছিলেন। প্রথম আলো পরিবারের সঙ্গে ১১ বছরের বেশি সময় কাজ করেছেন তিনি। তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৮ বছর।
পরিবার নিয়ে রাজধানীর উত্তরার দিয়াবাড়ির ফুলবাড়িয়া বাজার এলাকায় থাকতেন আওরঙ্গজেব। তিনি যকৃতের ক্যানসারে ভুগছিলেন। আজ ভোরে অসুস্থতা বেড়ে গেলে তাঁকে উত্তরার আহ্ছানিয়া মিশন ক্যানসার অ্যান্ড জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
আওরঙ্গজেব মা, স্ত্রী ও দুই মেয়ে রেখে গেছেন। আজ বাদ আসর জানাজা শেষে নরসিংদীর মনোহরদী উপজেলার খিদিরপুর ইউনিয়নের মনতলা গ্রামে পারিবারিক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।