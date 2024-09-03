এক সপ্তাহের মধ্যে সব নির্বাচন কেন্দ্রে বিদ্যুৎ সরবরাহের নির্দেশ
দেশের সব নির্বাচন কেন্দ্রে এক সপ্তাহের মধ্যে বিদ্যুৎ–সংযোগ কিংবা ক্ষেত্রবিশেষে বিকল্প সরবরাহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দিয়েছেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান। যেসব দুর্গম এলাকায় বিদ্যুৎ–সংযোগ দেওয়া সম্ভব নয়, সেসব এলাকায় জেনারেটর কিংবা সৌরবিদ্যুতের ব্যবস্থা করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।
আসন্ন পবিত্র রমজান মাস, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট এবং গ্রীষ্ম মৌসুমে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহ পরিস্থিতি নিয়ে বুধবার বিকেলে রাজধানীর বিদ্যুৎ ভবনে আন্তমন্ত্রণালয় সভায় এসব নির্দেশনা দেন তিনি। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
সভায় বিদ্যুৎ উপদেষ্টা বলেন, যেসব এলাকায় লোডশেডিং হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, সেসব এলাকায় প্রয়োজনে তাৎক্ষণিক বিকল্প বিদ্যুতের ব্যবস্থা রাখতে হবে। পর্যাপ্তসংখ্যক বিদ্যুতের মোবাইল ভ্যান, ডিজেল, জেনারেটর প্রস্তুত রাখতে হবে। নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য সার্বক্ষণিক মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা রাখতে হবে। সেন্ট্রাল মনিটরিং, লোকাল মনিটরিং টিম ও নির্দিষ্ট ফোকাল পয়েন্ট প্রস্তুত রাখতে হবে।
সভায় বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান রেজাউল করিম বলেন, জেলা প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় করে প্রতিটি এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হবে। দুর্গম এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য জেলা প্রশাসন প্রয়োজনমতো ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। পল্লী বিদ্যুতের বিভিন্ন টিম কেন্দ্রগুলোতে বিদ্যুৎ সরবরাহ সচল রাখতে নজর রাখবে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আসন্ন রমজান মাস, গ্রীষ্মকাল ও সেচ মৌসুমে বিদ্যুতের চাহিদা বেড়ে যাবে। এ জন্য সবাইকে বিদ্যুতের ব্যবহারে দায়িত্বশীল আচরণ করার জন্য অনুরোধ করা হয়। সভায় বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহ সংস্থাগুলো অতিরিক্ত চাহিদার সময়গুলোতে তাদের সরবরাহ পরিকল্পনা উপস্থাপন করে। মন্ত্রণালয় ও বিভিন্ন দপ্তর বা সংস্থার সমন্বয়ের মাধ্যমে এসব পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হবে বলে সভায় জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, পবিত্র রমজান মাসে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে এসির ব্যবহারে সংযমী হওয়ার জন্য, অতিরিক্ত আলোকসজ্জা না করার জন্য এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সহযোগিতা করার জন্য ব্যবসায়ীদের অনুরোধ করা হয় সভায়। এ সময় উপস্থিত ব্যবসায়ী নেতারা সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেন। রোজাদারদের যেন ভোগান্তি না হয়, সেদিকে সজাগ থাকতে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বিভাগসহ সবাইকে নির্দেশ দেন বিদ্যুৎ উপদেষ্টা।