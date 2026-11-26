স্পিকার হাফিজ উদ্দিন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন
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জাতীয় সংসদের স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ পাকিস্তান সফর করছেন। সেখানে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আসিফ আলী জারদারির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন তিনি।
আজ বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের সরকারি বাসভবন ‘আইওয়ান-ই-সদরে’ গতকাল বুধবার তাঁদের সাক্ষাৎ হয়েছে।
সাক্ষাৎকালে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের কয়েকজন সদস্য ও সফররত বাংলাদেশের সংসদীয় প্রতিনিধিদলের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।