১ জন ডেপুটি ও ৩ জন সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেলের নিয়োগ বাতিল

১ জন ডেপুটি ও ৩ জন সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেলের নিয়োগ বাতিল
একজন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল ও তিনজন সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেলের নিয়োগ বাতিল করে ওই পদের দায়িত্ব থেকে তাঁদের অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রপতির আদেশে আইন মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের সলিসিটর অনুবিভাগ থেকে চারজনের নিয়োগ বাতিল–সংক্রান্ত পৃথক প্রজ্ঞাপন গতকাল রোববার জারি করা হয়েছে।
যাঁদের নিয়োগ বাতিল করা হয়েছে, তাঁরা হলেন– ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল জুলফিকার আলম শিমুল এবং সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল এ বি এম ইব্রাহিম খলিল, মোহাম্মদ আইয়ুব আলী (আশরাফী) ও মো. মন্টু আলম। বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আমলে তাঁরা নিয়োগ পেয়েছিলেন।
একটি প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল জুলফিকার আলম শিমুলের নিয়োগ আদেশ জনস্বার্থে বাতিল করে তাঁকে ওই পদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হলো। অপর প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী এ বি এম ইব্রাহিম খলিল, মোহাম্মদ আইয়ুব আলী (আশরাফী) ও মো. মন্টু আলমের সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল পদে এই বিভাগে গত বছরের ২৮ আগস্ট এক স্মারকে দেওয়া নিয়োগ আদেশ বাতিল করে ওই পদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে বলে পৃথক প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়েছে।
ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল ও সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী, যাঁরা সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগে রাষ্ট্রপক্ষে মামলা পরিচালনা করেন। অ্যাটর্নি জেনারেল কার্যালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা মো. নাসির উদ্দিন প্রথম আলোকে বলেন, অ্যাটর্নি জেনারেল কার্যালয়ে এখন ডেপুটি অ্যাটর্নির সংখ্যা ৯৮ বা ৯৯ এবং সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেলের সংখ্যা ২৩৪।