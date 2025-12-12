বিকাশ অ্যাপ এখন আরও গ্রাহকবান্ধব
গ্রাহকদের ব্যবহারের ধরন ও প্রয়োজনের বিষয় বিবেচনায় রেখে বিকাশ অ্যাপের ইন্টারফেসকে আরও বেশি সহজ ও কার্যকর করে উপস্থাপন করা হয়েছে। ‘আমার বিকাশ’ আইকনের নতুন উপস্থাপন এখন গ্রাহককে একঝলকেই তাঁর দৈনন্দিন আর্থিক লেনদেনের চিত্র দেখাচ্ছে। সব লেনদেনের তথ্য কাস্টমাইজ করে এক জায়গায় সন্নিবেশিত করার ফলে গ্রাহকের সার্বিক আর্থিক ব্যবস্থাপনা আরও সহজ ও কার্যকর হয়েছে।
পাশাপাশি ‘আমার বিকাশ’ ও ‘মাই অফারস’–এর বদলে যাওয়া ইন্টারফেস আরও পরিচ্ছন্নরূপে উপস্থাপন করা হয়েছে। এ ছাড়া মাই অফারসে বোনাস পয়েন্ট, অ্যাপ থেকে ইনস্যুরেন্স পলিসি কেনা, কুপন, রিওয়ার্ডসহ নানা ধরনের সুবিধা যুক্ত হয়েছে বিকাশ অ্যাপের নতুন এ সংস্করণে।
আমার বিকাশ
হোম স্ক্রিনের নেভিগেশন বারে যুক্ত হয়েছে ‘আমার বিকাশ’ আইকন, যা ট্যাপ করেই গ্রাহক তাঁর বিকাশ লেনদেনের জগতে ঢুকে যেতে পারছেন সহজ ও স্বাচ্ছন্দ্যে। রিওয়ার্ড পয়েন্ট, প্রিয় নম্বর, প্রিয় এজেন্ট, সেভ করা বিলার, কার্ড ও ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, সেভিংস বা লোন নেওয়ার তথ্য, অটো পে, সাবস্ক্রিপশনসহ গ্রাহকের প্রয়োজনীয় সব সেবাই এক স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন গ্রাহক।
মাই অফারস
ডিজিটাল লেনদেনে অভ্যস্ততা বাড়াতে সারা বছরই সব ধরনের গ্রাহকদের জন্য নানা ধরনের অফার থাকে বিকাশ অ্যাপে। কোন লেনদেন করলে কত ছাড়, কোথায় মিলবে ডিসকাউন্ট, বিশেষ কী অফার রয়েছে—এসব তালিকা পাওয়া যাবে হোম স্ক্রিনের মাই অফার আইকন থেকেই।
হোম স্ক্রিনের ইন্টারফেস পরিবর্তন
তিন ধরনের অ্যানিমেটেড থিম এসেছে বিকাশ অ্যাপের হোম স্ক্রিনে। হোম স্ক্রিনের আইকনগুলোকে আরও পরিচ্ছন্ন ও নিবিড় করে তোলা হয়েছে গ্রাহকের ব্যবহারের সুবিধার্থে।
ইনস্যুরেন্স পলিসি কেনা
গ্রাহকেরা এখন বিকাশ অ্যাপ থেকেই তাঁদের পছন্দ অনুযায়ী হেলথ ও লাইফ ইনস্যুরেন্স পলিসি কিনতে পারছেন। এ জন্য অ্যাপের হোম স্ক্রিনে থাকা ইনস্যুরেন্স আইকনে গিয়ে ‘নতুন পলিসি কিনুন’ অপশনে ট্যাপ করে প্রয়োজনীয় তথ্য দিতে হবে।
গ্রাহকবান্ধব সেবার মাধ্যমে একটি পূর্ণাঙ্গ ডিজিটাল লাইফস্টাইল অ্যাপে পরিণত হওয়ার লক্ষ্যে নিরন্তর উদ্ভাবন অব্যাহত রেখেছে বিকাশ।