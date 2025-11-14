সাঈদ খোকন ও তাঁর বোনের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিংয়ের মামলার অনুমোদন দুদকের

সাঈদ খোকন ও তাঁর বোনের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিংয়ের মামলার অনুমোদন দুদকের
ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র মোহাম্মদ সাঈদ খোকনের বিরুদ্ধে ৫৪ কোটি টাকা মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে মামলা করার অনুমোদন দিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। সাঈদ খোকনের বোন শাহানা হানিফ ও এক কর্মচারীকেও এ মামলায় আসামি করা হচ্ছে।
আজ বৃহস্পতিবার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন দুদকের মহাপরিচালক আক্তার হোসেন।
দুদকের অভিযোগে বলা হয়েছে, শাহানা হানিফ ও সাঈদ খোকন তাঁদের প্রতিষ্ঠান ‘সাইদ খোকন প্রপার্টিজ লিমিটেড’-এর বিভিন্ন ব্যাংক হিসাব ব্যবহার করে ‘লেয়ারিং’ প্রক্রিয়ায় অবৈধ ৫৪ কোটি ৭৮ লাখ ৮৪ হাজার ৩০৪ টাকা বৈধ করেছেন। এই লেনদেন হয়েছে তিনটি ব্যাংকের মোট সাতটি হিসাবে।
দুদকের অভিযোগ, ব্যাংক হিসাব খোলার সময় শাহানা হানিফ নিজের পেশা, আয় ও পরিচয় সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর ও মিথ্যা তথ্য দেন। তাঁর ভাই সাঈদ খোকন সরকারি দায়িত্বে থাকার সময় ব্যবস্থাপক মো. রাজু আহমেদের সঙ্গে যোগসাজশে এই অর্থ লেনদেনের মাধ্যমে অবৈধ সম্পদ অর্জন করেন।
দুদক জানায়, সিটি ব্যাংক পিএলসির বনানী লেকভিউ শাখা, এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড ও প্রিমিয়ার ব্যাংকের বনানী শাখায় শাহানা হানিফ ও সাঈদ খোকন প্রপার্টিজ লিমিটেডের নামে একাধিক সঞ্চয়ী, এসএনডি ও এফডিআর হিসাব খোলা হয়। এসব হিসাবের মাধ্যমে বারবার অর্থ স্থানান্তর করে মানি লন্ডারিং করা হয়।