মাতৃত্বকালীন ছুটির আগে ও পরে কর্মীদের জন্য রবির বিশেষ উদ্যোগ ব্লুম
মাতৃত্বকালীন ছুটিতে যাওয়া কর্মীর কাজের জায়গাটি সুরক্ষিত রাখতে এবং ছুটি থেকে ফেরার পর কর্মীকে কাজের ছন্দে ফেরাতে একটি বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে রবি আজিয়াটা লিমিটেড। দেশের অন্যতম শীর্ষ এই মোবাইল অপারেটর চলতি বছরেই ব্লুম নামের এ উদ্যোগ চালু করেছে।
আজ মঙ্গলবার রবি এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, করপোরেট পরিবেশে সবাই প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকতে চায়। সেখানে মাতৃত্বকালীন ছুটি অনেকের কর্মজীবনের জন্য চ্যালেঞ্জিং হয়ে দাঁড়ায়। নারীদের মাতৃত্বের এই গুরুত্বপূর্ণ সময়টিতে কর্মস্থলের সহায়তা জরুরি। আবার প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্যও ছয় মাস একজন গুরুত্বপূর্ণ কর্মীকে ছাড়া কাজ চালিয়ে যাওয়াও চ্যালেঞ্জ। এ বিবেচনাকে মাথায় রেখে রবি ব্লুম নামের কর্মসূচি চালু করেছে।
রবির ব্লুম কর্মসূচির দুটি দিক রয়েছে। প্রথমটি হচ্ছে, ‘রিলিভার সিস্টেম’। অর্থাৎ মাতৃত্বকালীন ছুটিতে যাওয়া কর্মীর দায়িত্ব সাময়িকভাবে পালনের জন্য প্রতিষ্ঠানের আরেক কর্মীকে বুঝিয়ে দেওয়া এবং সে লক্ষ্যে প্রস্তুত করা।
রবি বলছে, এতে একদিকে যেমন টিমের কাজ আগের মতোই চলতে থাকবে, পাশাপাশি যিনি অতিরিক্ত দায়িত্ব নিচ্ছেন, তিনিও দক্ষতা বাড়ানোর সুযোগ পান।
কর্মসূচির দ্বিতীয় দিকটি হচ্ছে, ছয় মাস মাতৃত্বকালীন ছুটি থেকে ফেরার পর দুই মাসের জন্য ‘রিএন্ট্রি প্ল্যান’ চালু। অর্থাৎ এ সময়টায় ছুটিতে যাওয়ার আগে কর্মী যাঁকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁর কাছ থেকে কাজ বুঝে নেওয়া। এ ছাড়া রবি বলছে, কর্মস্থলে স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য নতুন মায়েদের কাজে যোগদানের পর ছয় মাস পর্যন্ত সপ্তাহে দুই দিন বাসা থেকে কাজের সুযোগও রয়েছে।
রবি জানিয়েছে, ইতিমধ্যে তাদের প্রযুক্তি বিভাগে এই ব্লুম কর্মসূচির প্রয়োগ শুরু হয়েছে। এ বিভাগের ইনফ্রাস্ট্রাকচার ম্যানেজমেন্টের পরিচালক মোহাম্মদ রোবায়াত আকরাম বলেছেন, সহানুভূতি আর ব্যবসায়িক ধারাবাহিকতা একসঙ্গে চলতে পারার উদ্যোগই ব্লুম। এটা স্বাচ্ছন্দ্যময় এক কর্মপরিবেশ নিশ্চিতের উদ্যোগ।