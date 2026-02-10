বাংলাদেশ

প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে আইআরআইয়ের নির্বাচন পর্যবেক্ষক দলের সৌজন্য সাক্ষাৎ

বাসস
ঢাকা
ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইনস্টিটিউটের (আইআরআই) একটি নির্বাচন পর্যবেক্ষক দল প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছে। ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ছবি: প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং

ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইনস্টিটিউটের (আইআরআই) একটি নির্বাচন পর্যবেক্ষক দল প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছে।

আজ মঙ্গলবার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। পাঁচ সদস্যের এ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে ছিলেন সাবেক কংগ্রেসম্যন ডেভিড ড্রেয়ার।

এ সময় প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের এসডিজি–বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক লামিয়া মোরশেদ এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
বাংলাদেশ থেকে আরও পড়ুন