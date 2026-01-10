শৈত্যপ্রবাহ থাকবে, তবে তাপমাত্রা বাড়তে পারে

আবহাওয়া পরিস্থিতি
শৈত্যপ্রবাহ থাকবে, তবে তাপমাত্রা বাড়তে পারে
দেশে শৈত্যপ্রবাহের পরিধি তিন দিন ধরে কমেছে। বেড়েছে সর্বনিম্ন তাপমাত্রাও। তারপরও গতকাল শনিবার দেশের ১৯ জেলায় শৈত্যপ্রবাহ বয়ে গেছে। গতকাল দেশের দুই স্থানে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৮ দশমিক ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আগের দিন শুক্রবারের চেয়ে এ তাপমাত্রা ছিল বেশি।
গত শুক্রবার পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন জেলায় মাঝারি পর্যায়ে শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যায়। তবে গতকাল ছিল মৃদু শৈত্যপ্রবাহ। আবহাওয়া অধিদপ্তর বলছে, আজ রোববারও তাপমাত্রা কিছুটা বাড়তে পারে। তবে তাতে যে শৈত্যপ্রবাহ একেবারে কমে যাবে, তা নয়। আবার আগামীকাল সোমবার থেকে তাপমাত্রা আবার কমতে শুরু করবে। এ সময় কমতে পারে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রার ব্যবধান। তাতে করে শীতের তীব্রতা বাড়তে পারে।
গতকাল রাজশাহী ও রংপুর এই দুই বিভাগে শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যায়। এই দুই বিভাগে জেলার সংখ্যা ১৬। এর পাশাপাশি যশোর, চুয়াডাঙ্গা ও কুষ্টিয়া এই তিন জেলায়ও গতকাল মৃদু শৈত্যপ্রবাহ ছিল। সব মিলিয়ে শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যাওয়া জেলার সংখ্যা ছিল ১৯। গতকাল রাজধানীতেও আগের দিনের চেয়ে বেড়েছে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। আবার বেড়ে গেছে সর্বোচ্চ তাপমাত্রাও।
গতকাল পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়া ও চুয়াডাঙ্গায় দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৮ দশমিক ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে। আগের দিন দেশের ২০ জেলায় শৈত্যপ্রবাহ বয়ে গেছে। গত বৃহস্পতিবার দেশের ২৪ জেলায় শৈত্যপ্রবাহ ছিল। শুক্রবার দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিল তেঁতুলিয়ায় ৬ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আর বুধবার নওগাঁর বদলগাছীতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিল ৬ দশমিক ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এটি ছিল এই শীত মৌসুমের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা।
টানা দুদিন ধরে দেশের সারা দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে উত্তরের জেলা পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায়। তবে গতকাল মাঝারি শৈত্যপ্রবাহ কেটে বয়ে গেছে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ। ঘন কুয়াশার দাপট কিছুটা কমলেও হিমেল বাতাসে অনুভূত হয়েছে হাড় কাঁপানো শীত। সূর্যের মুখ দেখা গেলেও রোদের তীব্রতা না থাকায় দিনের বেলাও অনুভূত হয়েছে কনকনে শীত।
তাপমাত্রা বেড়ে আবার কমতে পারে
আবহাওয়াবিদ মুহাম্মদ আবুল কালাম মল্লিক গতকাল প্রথম আলোকে বলেন, রোববারও (আজ) দেশের তাপমাত্রা বাড়বে। তবে সোমবার থেকে তাপমাত্রা আবার কমতে শুরু করবে।
গতকাল সন্ধ্যায় দেওয়া আবহাওয়া অধিদপ্তরের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, রোববার সকালে পর্যন্ত বিশেষ করে নদী অববাহিকা অঞ্চলে ঘন কুয়াশা পড়তে পারে।