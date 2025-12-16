ওসমান হাদির স্বাস্থ্যের অবস্থা কিছুটা অবনতির পর স্থিতিশীল অবস্থায় এসেছে: ইনকিলাব মঞ্চ

ওসমান হাদির স্বাস্থ্যের অবস্থা কিছুটা অবনতির পর স্থিতিশীল অবস্থায় এসেছে: ইনকিলাব মঞ্চ
উন্নত চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুরে নেওয়ার পর শরিফ ওসমান হাদির শারীরিক অবস্থার কিছুটা অবনতি হওয়ার পর স্থিতিশীল অবস্থায় এসেছে। আজ মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে ইনকিলাব মঞ্চ এ তথ্য জানিয়েছে। ‘ওসমান হাদীর সর্বশেষ শারীরিক অবস্থার আপডেট’ শীর্ষক বিবৃতিটি সংগঠনটির ফেসবুক পেজে প্রচার করা হয়েছে।
বিবৃতিতে বলা হয়, ‘আজ (মঙ্গলবার) বেলা তিনটায় সিঙ্গাপুর থেকে তাঁর (শরিফ ওসমান হাদি) ভাইয়ের তরফ থেকে জানা যায়, শরিফ ওসমান হাদির প্রাইমারি টেস্টের (প্রাথমিক পরীক্ষা) পর অবস্থার কিছুটা অবনতি দেখা গেলেও বর্তমানে তা স্থিতিশীল অবস্থায় এসেছে।’
ওসমান হাদির আরেকটি অস্ত্রোপচার প্রয়োজন উল্লেখ করে বিবৃতিতে বলা হয়, ‘তবে সেটি করার মতো শারীরিক পরিস্থিতি এখনো তৈরি হয়নি।’
ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক ওসমান হাদি ঢাকা–৮ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে প্রচার চালাচ্ছিলেন। গত শুক্রবার মতিঝিল এলাকায় প্রচার চালিয়ে ফেরার পথে পুরানা পল্টনের বক্স কালভার্ট সড়কে মোটরসাইকেল থেকে তাঁকে গুলি করে দুর্বৃত্তরা।
মাথায় গুলিবিদ্ধ ওসমান হাদিকে গুরুতর অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ওই রাতেই তাঁকে এভারকেয়ার হাসপাতালে নেওয়া হয়। তাঁর অবস্থা সংকটাপন্ন। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য গতকাল সোমবার এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে ওসমান হাদিকে সিঙ্গাপুরে নেওয়া হয়। তাঁর সঙ্গে তাঁর ভাই ছাড়া বাংলাদেশি চিকিৎসক ও নার্সরা রয়েছেন।